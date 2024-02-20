20 февраля
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Политика

О льготном жилье для заводчан заговорили в Алтайском крае на фоне давней проблемы

Юрий Шамков, председатель Общественной палаты Алтайского края, призвал Союз промышленников региона поддержать готовящиеся изменения в законодательстве. В частности – о решении жилищного вопроса для работников заводов.

Заседание Правления Союза промышленников Алтайского края.
Заседание Правления Союза промышленников Алтайского края.
Союз промышленников Алтайского края / spa22.ru

Продолжает мучить

Заседание Правления Союза промышленников Алтайского края привязали к визиту Сергея Когогина – генерального директора компании КамАЗ. Когогин приехал на завод прецизионных изделий, который поставляет топливную аппаратуру для дизельных двигателей, в том числе для его предприятия.

В процессе заседания промышленники и не только обсудили несколько вопросов. Интересным, например, оказалось короткое, но содержательное выступление Юрия Шамкова — о жилье для заводчан.

Председатель Общественной палаты края отметил, что в последние годы меры государственной поддержки вышли на новый уровень – ими пользуются большинство предприятий региона. Однако острая нехватка трудовых ресурсов продолжает мучить промышленную сферу, даже несмотря на кадровый прирост.

Заседание Правления Союза промышленников Алтайского края.
Заседание Правления Союза промышленников Алтайского края.
Союз промышленников Алтайского края / spa22.ru

Еще в октябре министр промышленности Вячеслав Химочка отчитывался, что за январь-июль численность занятых в обрабатывающих производствах края увеличилась на 1,7 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Однако на тех же предприятиях ОПК требовалось еще, по крайней мере, 3,3 тыс. человек. А в целом сфера недосчитывала примерно 7,5 тыс. работников.

Все это привело к неизбежному росту зарплат – в том числе ради профилактики оттока кадров и привлечения молодежи. Но даже увеличение выплат на 20-30% пока не помогло.

«Если бы государство обратило внимание на жилищный вопрос для трудящихся, это была бы очень серьезная поддержка. Поэтому Общественная палата внесла в Заксобрание Алтайского края вопрос об изменениях в законе «О предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов», — объявил Шамков.

Заседание Правления Союза промышленников Алтайского края.
Заседание Правления Союза промышленников Алтайского края.
Союз промышленников Алтайского края / spa22.ru

Подспорье для старых и новых

Сейчас по закону договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается на торгах. Их проводят в формате аукциона. Но есть ряд исключений.

В частности, без торгов землю могут получить юрлица для строительства на ней социально-культурных объектов (относятся к сферам образования, культуры или спорта) или реализации масштабных инвестиционных проектов. На основании последних Юрий Шамков и предлагает включить строительство жилья для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Таким образом, землю можно будет получить дешевле, соответственно, стоимость жилья на ней будет ниже. В Общественной палате рассчитывают, что льготное жилье для заводчан должно стать подспорьем для удержания старых и привлечения новых кадров.

Заседание Правления Союза промышленников Алтайского края.
Заседание Правления Союза промышленников Алтайского края.
Союз промышленников Алтайского края / spa22.ru

И пока среди парламентариев идет обсуждение возможных изменений, Юрий Шамков предложил промышленникам тоже выступить с такой инициативой в АКЗС, чтобы дать депутатам больше аргументов.

«Все-таки мнение Союза промышленников значимое и весомое», — объяснил он.

Председатель Союза, Виктор Герман, предварительно дал согласие от лица всего объединения.

«Сегодня уже во многих регионах действует закон о выделении земельных участков под строительство для заводов ОПК. У нас два завода уже точно готовы вступить в эту программу. По ней, по предварительной оценке, примерно на 30% дешевле будет обходиться квадратный метр для работников оборонно-промышленного комплекса», — добавил он.

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