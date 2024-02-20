О льготном жилье для заводчан заговорили в Алтайском крае на фоне давней проблемы

Юрий Шамков, председатель Общественной палаты Алтайского края, призвал Союз промышленников региона поддержать готовящиеся изменения в законодательстве. В частности – о решении жилищного вопроса для работников заводов.

Продолжает мучить

Заседание Правления Союза промышленников Алтайского края привязали к визиту Сергея Когогина – генерального директора компании КамАЗ. Когогин приехал на завод прецизионных изделий, который поставляет топливную аппаратуру для дизельных двигателей, в том числе для его предприятия.

В процессе заседания промышленники и не только обсудили несколько вопросов. Интересным, например, оказалось короткое, но содержательное выступление Юрия Шамкова — о жилье для заводчан.

Председатель Общественной палаты края отметил, что в последние годы меры государственной поддержки вышли на новый уровень – ими пользуются большинство предприятий региона. Однако острая нехватка трудовых ресурсов продолжает мучить промышленную сферу, даже несмотря на кадровый прирост.

Заседание Правления Союза промышленников Алтайского края. Союз промышленников Алтайского края / spa22.ru

Еще в октябре министр промышленности Вячеслав Химочка отчитывался, что за январь-июль численность занятых в обрабатывающих производствах края увеличилась на 1,7 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Однако на тех же предприятиях ОПК требовалось еще, по крайней мере, 3,3 тыс. человек. А в целом сфера недосчитывала примерно 7,5 тыс. работников.

Все это привело к неизбежному росту зарплат – в том числе ради профилактики оттока кадров и привлечения молодежи. Но даже увеличение выплат на 20-30% пока не помогло.

«Если бы государство обратило внимание на жилищный вопрос для трудящихся, это была бы очень серьезная поддержка. Поэтому Общественная палата внесла в Заксобрание Алтайского края вопрос об изменениях в законе «О предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов», — объявил Шамков.

Заседание Правления Союза промышленников Алтайского края. Союз промышленников Алтайского края / spa22.ru

Подспорье для старых и новых

Сейчас по закону договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается на торгах. Их проводят в формате аукциона. Но есть ряд исключений.

В частности, без торгов землю могут получить юрлица для строительства на ней социально-культурных объектов (относятся к сферам образования, культуры или спорта) или реализации масштабных инвестиционных проектов. На основании последних Юрий Шамков и предлагает включить строительство жилья для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Таким образом, землю можно будет получить дешевле, соответственно, стоимость жилья на ней будет ниже. В Общественной палате рассчитывают, что льготное жилье для заводчан должно стать подспорьем для удержания старых и привлечения новых кадров.

Заседание Правления Союза промышленников Алтайского края. Союз промышленников Алтайского края / spa22.ru

И пока среди парламентариев идет обсуждение возможных изменений, Юрий Шамков предложил промышленникам тоже выступить с такой инициативой в АКЗС, чтобы дать депутатам больше аргументов.

«Все-таки мнение Союза промышленников значимое и весомое», — объяснил он.

Председатель Союза, Виктор Герман, предварительно дал согласие от лица всего объединения.

«Сегодня уже во многих регионах действует закон о выделении земельных участков под строительство для заводов ОПК. У нас два завода уже точно готовы вступить в эту программу. По ней, по предварительной оценке, примерно на 30% дешевле будет обходиться квадратный метр для работников оборонно-промышленного комплекса», — добавил он.

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