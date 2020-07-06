О «минах замедленного действия», вожде пролетариата вспомнил Путин, оценивая поправки к Конституции

Президент РФ Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России. В программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» глава государства рассказал о «минах замедленного действия» во всех редакциях Основного закона СССР и отметил, что в России необходимо избегать таких правовых коллизий, сообщает « Интерфакс ».

По словам президента, в союзном договоре 1922 года был закреплен ленинский тезис о праве союзных республик на выход из состава единого государства.

«Ленин носился с этой идеей еще с 1908—1909 годов. Исходило это все из идеи о праве нации на самоопределение и затем трансформировалось в государственное строительство таким образом, что при создании единого государства, Советского Союза, по сути-то, шла речь о восстановлении исторической России в ее прежних границах, вновь создаваемые союзные республики имели право выхода из нее», — сказал Путин.

Развал стержня госсистемы

Глава государства также напомнил, что в Конституции СССР 1977 года «было прописано эксклюзивное монопольное право компартии на власть», КПСС стала стержнем государственной системы, поэтому, по мнению Путина, когда партия «начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна».

«Это абсолютно недопустимо. Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих конституциях 24-го, 36-го, 77-го года. Подобных вещей мы должны избежать», — заявил Путин.

Границы

Глава государства также оценил в принятых поправках моменты, связанные с суверенитетом страны. «Не было ничего подобного, а это должно быть», — сказал президент о поправке, связанной с нерушимостью границ и невозможностью отторжения российских территорий.

Путин указал на то, что многие страны давно уже «без стеснения» сделали. Так президент оценил поправку о том, что решения зарубежных судебных международных инстанций не могут противоречить Конституции РФ, пишет bfm.ru.

Как заявил президент, принятые поправки «будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед».

Данные

Общероссийское голосование по внесению поправок прошло с 25 июня по 1 июля, напоминает РИА Новости. Итоговая явка составила 67,97%. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 млн россиян), против высказались 21,27% (около 16 млн человек). Изменения в основном законе вступили в силу 4 июля.