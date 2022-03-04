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Политика

О наличии «пары козырей» в ответ на новые санкции Запада рассказал Рогозин

Россия может расширить контрсанкции против стран Запада в космической отрасли, рассказал в эфире Первого канала глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщает «Интерфакс».

МКС.
МКС.
vk.com/olegmks

«У нас есть еще пара козырей, которые выложим на стол», — сказал Рогозин.

И добавил, что они будут введены, если Запад продолжит поставлять оружие Украине и продолжит агрессивные высказывания в адрес России.

«МКС — это, наверное, последнее, что связывает Россию, США, Евросоюз и также Японию. Мы не подошли еще к этому краю, мы будем обсуждать эти вопросы. Но еще раз хочу сказать: Россия, ракетно-космическая отрасль пойдет в защите своих интересов так далеко, насколько потребуют интересы дела», — отметил Рогозин.

3 марта глава «Роскосмоса» объявил, что корпорация приостанавливает поставки ракетных двигателей в США. Также он объявил о прекращении сотрудничества с Германским центром авиации и космонавтики (DLR) по проведению научных экспериментов на МКС.

Рогозин также рассказал о запусках спутников для британской компании OneWeb.

«Что касается компании OneWeb — мы просто не дадим им развернуть орбитальную группировку в итоге, эта компания будет обанкрочена, если такое решение будем принимать дальше. Если мы его примем, то британское правительство (…) потратит около 8 млрд долларов», — сказал он.

OneWeb 3 марта сообщила, что приостанавливает пуски с Байконура, пишет bfm.ru.

24 февраля, в США и Евросоюзе сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли.

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