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Политика

О некорректном изменении Конституции под конкретного человека рассуждал Путин в 2005 году. Яркие цитаты за 20 лет

1 июля — финальный день Всероссийского голосования по поправкам в Основной закон страны. Ожидается, что российский лидер, несмотря на COVID-19, лично приедет на избирательный участок, к которому прикреплен.

Борис Ельцин передал президентский экземпляр Конституции РФ Владимиру Путину, 31 декабря 1999.
Борис Ельцин передал президентский экземпляр Конституции РФ Владимиру Путину, 31 декабря 1999.
kremlin.ru

Редакция polit.ru собрала самые яркие цитаты президента РФ Владимира Путина в период с 2000 по 2020 годы.

2002

И в том, что новая Россия состоялась, есть большая заслуга создателей, авторов Конституции, самого основного закона государства. Тогда, в 1993-м, Конституция установила четкие правила для всех ветвей власти. Эти рамки конституционного поведения стали инструментом согласия различных политических интересов. И как результат — гарантировали нас от повторения экспериментов над обществом. <Прием в честь Дня Конституции, 12 декабря 2002>

2003

Мы должны бережно относиться к Конституции нашей страны. Не позволять ее менять по вкусу тех людей, которые в данный момент оказались у власти. К ней надо бережно относиться. Я категорически против ее изменения. <Встреча с финалистами Всероссийского студенческого конкурса сочинений «Мой дом, мой город, моя страна», 5 июня 2003>

2004

Вы знаете, я сам думал тоже над этим <над увеличением президентского срока с четырех до семи лет>, и получается, что мы хотим достичь стабильности путем подрыва Основного закона государства — Конституции. Как только начнем править Конституцию — это уже путь к какой‑то нестабильной ситуации. Вот стоит только начать — потом не остановиться будет. Поэтому лучше не трогать Основной закон государства и работать в тех рамках, которые те люди, которые работали над этим законом, заложили. <Встреча президента с доверенными лицами, 12 февраля 2004:>

2005

Мне, конечно, небезразлично, в чьих руках окажется судьба страны, которой я посвятил всю свою жизнь. Но, если каждый вновь приходящий глава государства будет менять Конституцию под себя самого, то от этого государства скоро ничего не останется. <Интервью нидерландским СМИ перед визитом в Нидерланды, 31 октября 2005>

Церемония передачи &quot;ядерного чемоданчика&quot; Владимиру Путину, 31 декабря 1999.
Церемония передачи «ядерного чемоданчика» Владимиру Путину, 31 декабря 1999.
kremlin.ru

2006

Уже 13 лет Основной закон нашего государства является прочной правовой базой, фундаментом, правовым фундаментом жизни нашего государства, общества и отдельных граждан. Мы все глубже понимаем, насколько важно уважение и строгое следование Конституции и со стороны государства, и со стороны граждан страны. <Встреча с судьями Конституционного суда, 11 декабря 2006>

2007

Они никуда не выдают людей, которые прячутся на их территории, в том числе и людей, которые подозреваются и обвиняются в террористической деятельности. А к другим странам, к нам в том числе, они предъявляют какие-то повышенные претензии, в том числе дают оскорбительные, на мой взгляд, для нашей страны, для нашего народа советы поменять Конституцию. Мозги им надо поменять, а не Конституцию нашу, мозги. <Встреча президента с представителями молодежных движений, 24 июля 2007>

Изменение Конституции под конкретного человека, даже если я ему безусловно доверяю, я считаю некорректным. <Съезд партии «Единая Россия» в Москве, 1 октября 2007>

2012

Но и, что еще важнее, жесткая, твердая позиция Конституционного Суда по отстаиванию конституционных основ нашего государства, безусловно, является опорой России, потому что размывание, расшатывание Основного закона, безусловно, означает предтечу к размыванию и расшатыванию самого государства. И в этом ваша огромная историческая миссия. Хочу вас за это поблагодарить и еще раз поздравить с Днем Конституции. И, конечно, не могу не сказать в этот день о том, что Конституция, Основной закон, как я уже сказал, это живой инструмент, но в то же время нужно очень бережно относиться к его основам. Основной закон должен быть стабильным. <Встреча с судьями Конституционного суда, 12 декабря 2012>

Владимир Путин и ребенок.
Владимир Путин и ребенок.
kremlin.ru

2013

Основной закон отличает то, что он претендует на то, чтобы быть самым стабильным из всех принимаемых законов. Хотя, как мы с вами хорошо знаем, закон не только в момент его принятия, но и в момент разработки уже устаревает. Очень бы хотелось надеяться, что наш Основной закон, наша Конституция, будет актуальным не только на время принятия и не только через 20 лет, но и на более длительную перспективу. <Встреча с преподавателями конституционно-правовых дисциплин, 7 ноября 2013>

2014

Наша Конституция надежно защищена от необоснованных вторжений, продиктованных сиюминутной политической конъюнктурой. Вместе с тем конституционный процесс никогда не бывает навеки завершенным. Иногда сама жизнь требует внести в Основной закон какие-то коррективы. <Встреча с судьями Конституционного суда, 8 декабря 2014>

2017

Хочу подчеркнуть, стабильность конституционных принципов и норм — это неотъемлемая составляющая успешного развития нашей страны. <Встреча с судьями Конституционного суда, 12 декабря 2017>

2018

Текст Конституции не содержит пустых деклараций. Ее положения — действующие, работающие. Однако это не закостенелая правовая конструкция, а живой, развивающийся организм. При принятии Конституции учитывался, конечно, и зарубежный опыт, но и отечественные традиции: правовые, культурные, исторические, социальные. <Торжественный прием в честь 25-летия Конституции, 12 декабря 2018>

Владимир Путин на рыбалке.
Владимир Путин на рыбалке.
wikimedia.org

2019

Что касается Конституции — это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества. Но я все-таки считаю, что Конституцию нам менять, то есть принимать новую Конституцию, не следует. Особенно в связи с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены и которые нам нужно еще целиком и полностью реализовать. Это касается первой главы. Она, на мой взгляд, является неприкосновенной.

Все остальное, в принципе, так или иначе менять можно. Я знаю, конечно, о тех дискуссиях, которые на этот счет идут, я их вижу, слышу. Я понимаю логику тех, кто предлагает эти вещи. Связано это как раз с возможным расширением прав парламента, с некоторым изменением прерогатив и президента, и правительства. Но это все можно делать только после хорошей подготовки и глубокой дискуссии в обществе, но очень аккуратно.

<Большая пресс-конференция Владимира Путина, 19 декабря 2019>

2020

Несмотря на ряд нерешенных, достаточно острых проблем, о которых мы говорили сегодня, стабилизировалась тем не менее ситуация в экономике и социальной сфере. И сегодня ряд политических общественных объединений ставят вопрос о принятии новой Конституции.

Сразу же хочу ответить: считаю, что такой необходимости нет. Потенциал Конституции 1993 года далеко не исчерпан, а фундаментальные основы конституционного строя, права и свободы человека, надеюсь, еще многие десятилетия будут оставаться прочной ценностной базой для российского общества.

Вместе с тем высказывания на тему изменения Конституции уже прозвучали. И полагаю возможным обозначить здесь и свою позицию, вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие.

<Послание Президента Федеральному Собранию, 15 января 2020>

1 июля избирательные участки во всей стране будут работать до 20:00.

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