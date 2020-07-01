О некорректном изменении Конституции под конкретного человека рассуждал Путин в 2005 году. Яркие цитаты за 20 лет

1 июля — финальный день Всероссийского голосования по поправкам в Основной закон страны. Ожидается, что российский лидер, несмотря на COVID-19, лично приедет на избирательный участок, к которому прикреплен.

Редакция polit.ru собрала самые яркие цитаты президента РФ Владимира Путина в период с 2000 по 2020 годы.

2002

И в том, что новая Россия состоялась, есть большая заслуга создателей, авторов Конституции, самого основного закона государства. Тогда, в 1993-м, Конституция установила четкие правила для всех ветвей власти. Эти рамки конституционного поведения стали инструментом согласия различных политических интересов. И как результат — гарантировали нас от повторения экспериментов над обществом. <Прием в честь Дня Конституции, 12 декабря 2002>

2003

Мы должны бережно относиться к Конституции нашей страны. Не позволять ее менять по вкусу тех людей, которые в данный момент оказались у власти. К ней надо бережно относиться. Я категорически против ее изменения. <Встреча с финалистами Всероссийского студенческого конкурса сочинений «Мой дом, мой город, моя страна», 5 июня 2003>

2004

Вы знаете, я сам думал тоже над этим <над увеличением президентского срока с четырех до семи лет>, и получается, что мы хотим достичь стабильности путем подрыва Основного закона государства — Конституции. Как только начнем править Конституцию — это уже путь к какой‑то нестабильной ситуации. Вот стоит только начать — потом не остановиться будет. Поэтому лучше не трогать Основной закон государства и работать в тех рамках, которые те люди, которые работали над этим законом, заложили. <Встреча президента с доверенными лицами, 12 февраля 2004:>

2005

Мне, конечно, небезразлично, в чьих руках окажется судьба страны, которой я посвятил всю свою жизнь. Но, если каждый вновь приходящий глава государства будет менять Конституцию под себя самого, то от этого государства скоро ничего не останется. <Интервью нидерландским СМИ перед визитом в Нидерланды, 31 октября 2005>

Церемония передачи «ядерного чемоданчика» Владимиру Путину , 31 декабря 1999. kremlin.ru

2006

Уже 13 лет Основной закон нашего государства является прочной правовой базой, фундаментом, правовым фундаментом жизни нашего государства, общества и отдельных граждан. Мы все глубже понимаем, насколько важно уважение и строгое следование Конституции и со стороны государства, и со стороны граждан страны. <Встреча с судьями Конституционного суда, 11 декабря 2006>

2007

Они никуда не выдают людей, которые прячутся на их территории, в том числе и людей, которые подозреваются и обвиняются в террористической деятельности. А к другим странам, к нам в том числе, они предъявляют какие-то повышенные претензии, в том числе дают оскорбительные, на мой взгляд, для нашей страны, для нашего народа советы поменять Конституцию. Мозги им надо поменять, а не Конституцию нашу, мозги. <Встреча президента с представителями молодежных движений, 24 июля 2007>

Изменение Конституции под конкретного человека, даже если я ему безусловно доверяю, я считаю некорректным. <Съезд партии «Единая Россия» в Москве, 1 октября 2007>

2012

Но и, что еще важнее, жесткая, твердая позиция Конституционного Суда по отстаиванию конституционных основ нашего государства, безусловно, является опорой России, потому что размывание, расшатывание Основного закона, безусловно, означает предтечу к размыванию и расшатыванию самого государства. И в этом ваша огромная историческая миссия. Хочу вас за это поблагодарить и еще раз поздравить с Днем Конституции. И, конечно, не могу не сказать в этот день о том, что Конституция, Основной закон, как я уже сказал, это живой инструмент, но в то же время нужно очень бережно относиться к его основам. Основной закон должен быть стабильным. <Встреча с судьями Конституционного суда, 12 декабря 2012>

Владимир Путин и ребенок. kremlin.ru

2013

Основной закон отличает то, что он претендует на то, чтобы быть самым стабильным из всех принимаемых законов. Хотя, как мы с вами хорошо знаем, закон не только в момент его принятия, но и в момент разработки уже устаревает. Очень бы хотелось надеяться, что наш Основной закон, наша Конституция, будет актуальным не только на время принятия и не только через 20 лет, но и на более длительную перспективу. <Встреча с преподавателями конституционно-правовых дисциплин, 7 ноября 2013>

2014

Наша Конституция надежно защищена от необоснованных вторжений, продиктованных сиюминутной политической конъюнктурой. Вместе с тем конституционный процесс никогда не бывает навеки завершенным. Иногда сама жизнь требует внести в Основной закон какие-то коррективы. <Встреча с судьями Конституционного суда, 8 декабря 2014>

2017

Хочу подчеркнуть, стабильность конституционных принципов и норм — это неотъемлемая составляющая успешного развития нашей страны. <Встреча с судьями Конституционного суда, 12 декабря 2017>

2018

Текст Конституции не содержит пустых деклараций. Ее положения — действующие, работающие. Однако это не закостенелая правовая конструкция, а живой, развивающийся организм. При принятии Конституции учитывался, конечно, и зарубежный опыт, но и отечественные традиции: правовые, культурные, исторические, социальные. <Торжественный прием в честь 25-летия Конституции, 12 декабря 2018>

Владимир Путин на рыбалке. wikimedia.org

2019

Что касается Конституции — это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества. Но я все-таки считаю, что Конституцию нам менять, то есть принимать новую Конституцию, не следует. Особенно в связи с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены и которые нам нужно еще целиком и полностью реализовать. Это касается первой главы. Она, на мой взгляд, является неприкосновенной.

Все остальное, в принципе, так или иначе менять можно. Я знаю, конечно, о тех дискуссиях, которые на этот счет идут, я их вижу, слышу. Я понимаю логику тех, кто предлагает эти вещи. Связано это как раз с возможным расширением прав парламента, с некоторым изменением прерогатив и президента, и правительства. Но это все можно делать только после хорошей подготовки и глубокой дискуссии в обществе, но очень аккуратно.

<Большая пресс-конференция Владимира Путина, 19 декабря 2019>

2020

Несмотря на ряд нерешенных, достаточно острых проблем, о которых мы говорили сегодня, стабилизировалась тем не менее ситуация в экономике и социальной сфере. И сегодня ряд политических общественных объединений ставят вопрос о принятии новой Конституции.

Сразу же хочу ответить: считаю, что такой необходимости нет. Потенциал Конституции 1993 года далеко не исчерпан, а фундаментальные основы конституционного строя, права и свободы человека, надеюсь, еще многие десятилетия будут оставаться прочной ценностной базой для российского общества.

Вместе с тем высказывания на тему изменения Конституции уже прозвучали. И полагаю возможным обозначить здесь и свою позицию, вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие.

<Послание Президента Федеральному Собранию, 15 января 2020>

1 июля избирательные участки во всей стране будут работать до 20:00.