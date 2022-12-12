12 декабря
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Политика

О планах Кремля на большой новогодний прием рассказал Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах Кремля на традиционный большой новогодний прием.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

В декабре в Кремле не будет большого новогоднего приема, указывает Газета.Ru.

Не состоится и традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина. В прошлом году пресс-конференция длилась 3 часа 55 минут. Ранее сообщалось, что прямую линию Путина могут совместить с его итоговой пресс-конференцией.

О приеме

Новогодний прием традиционно проходит в Государственном Кремлевском дворце, на него приглашают деятелей науки, искусства, культуры, спорта, политиков, руководителей предприятий и общественных организаций и др.

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