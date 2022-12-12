О планах Кремля на большой новогодний прием рассказал Песков

В декабре в Кремле не будет большого новогоднего приема, указывает Газета.Ru.
Не состоится и традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина. В прошлом году пресс-конференция длилась 3 часа 55 минут. Ранее сообщалось, что прямую линию Путина могут совместить с его итоговой пресс-конференцией.
О приеме
Новогодний прием традиционно проходит в Государственном Кремлевском дворце, на него приглашают деятелей науки, искусства, культуры, спорта, политиков, руководителей предприятий и общественных организаций и др.
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