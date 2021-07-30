Руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов встретился с журналистами во время рабочего визита в Барнаул 26 июля. Расскажем, о том, как он оценивает местных однопартийцев и перспективу объединения с КПРФ, а так же, что думает о Василии Шукшине и разрешении на оружие.

О проблемах с водоснабжением в Алтайском крае

Пресс-конференция началась после встречи Сергея Миронова с жителями Алтайского края, которые продемонстрировали ему воду качества, которая бежит по их трубам на протяжении десятка лет. По словам сельчан, большинство образцов Роспотребнадзор признал непригодными для питья.

О Шукшине и алтайских однопартийцах. Дмитрий Лямзин

Впечатлившись, политик начал разговор с журналистами с обсуждения этой проблемы:

— Сказать, что я в шоке — ничего не сказать. Когда люди показывают эти образцы воды, которая есть у них в домах в XXI веке — это запредельно. А когда я узнаю, что нее предлагают платить по 50 рублей, когда в прошлом году еще было 24 рубля, при том, что тарифы можно повышать не более, чем на 6%, конечно, это безобразие. Проблем с тем, что в населенном пункте нет централизованного водопровода, в стране много. Но, с точки зрения качества, такую воду я вижу впервые. Проблема явно переросла региональный уровень, к сожалению, силенок у края решить ее не хватит.

О Шукшине и алтайских однопартийцах. Дмитрий Лямзин

Об алтайских однопартийцах

«Кто чего стоит в нашей партии — я хорошо знаю. Нас есть рейтинг региональных отделений — Алтайский край и Александр Терентьев входят в „десятку“. Это сильное отделение — это просто доказать. Каждое утро мне дают дайджест новостей, не было ни дня, чтобы не было публикации о нем, о Молотове, Сусловой, Оксане Молодых — я их по именам знаю, потому что они работают, огромное им спасибо за это».

Об амбициях

«По выборам в Госдуму у меня цель — занять второе место, как минимум. По АКЗС здесь задачу Александр Терентьев ставит. В любом случае, нужно увеличивать нашу фракцию, рассчитываю, что перебежчиков больше не будет».

О Шукшине и алтайских однопартийцах. Дмитрий Лямзин

О «За правду» и «Патриотах России»

«На начало февраля рейтинг нашей партии был 5%, „Патриотов России“ — 1,2%, а „За Правду — 1%". На 1 марта у нас всех вместе — 10%. Это не просто сложение рейтингов, люди увидели, что происходит объединение левых сил, они давно этого ждали. Нужно продолжать собирать все силы в кулак“.

Об объединении партии с КПРФ

„Обязательно это сделаем. Единственное, Захар у нас молодой политик, романтик. Я знаю, что на объединение с Геннадием Зюгановым никогда не пойдет. Там целый ряд обстоятельств. А так мы по 90% позиций предвыборных кампаний ничем не отличаемся — только программой „Справедливый базовый доход“. Все остальные социальные позиции у нас практически одинаковые.

Может, пока это не будет официально оформлено, но по факту мы будем работать синхронно, я в этом не сомневаюсь“.

О Шукшине и алтайских однопартийцах. Дмитрий Лямзин

О том , почему поддерживает нынешнего президента

„Когда был председателем Совета Федерации и еще „Партия Жизни“, я пришел к Владимиру Владимировичу и сказал, что у нас нет социал-демократической стратегической партии. Он ответил: „Абсолютно правильная идея. Нужна щука в море, чтоб тот карась не дремал“. Справедливая Россия нужна, чтобы покусывать „карася“.

Благодаря президенту наши инициативы, которые конкуренты по десять раз"отфутболивают“, живут. Наша задача переубедить президента в том, кого он считает своей опорой».

О разрешении на оружие

«Я считаю, не нужно этого делать — вот вам пример с казанским стрелком. Предлагаю, чтобы тем, кто отслужил в армии и давал присягу, и умеют обращаться с оружием, — им можно и до 21 года разрешение давать, потому что они понимают, что это такое. В остальных случаях думать об этом рано, потому что просто опасно.

У меня самого 8 наградных пистолетов и на каждое есть разрешение, но я их никогда не носил и, думаю, это никогда не пригодится».

О Шукшине и алтайских однопартийцах. Дмитрий Лямзин

О Василии Шукшине

«Для меня этот человек просто святой. На его книгах и фильмах я воспитывался. В 45 лет он ушел, недавно бы ему исполнилось 92 года. Сколько всего он бы еще сделал — один бог знает. Это был настоящий патриот. Когда в „Калине красной“ или „Печках-лавочках“ смотришь на него, как актера, есть ощущение, что он и не играл никого. Всю боль людскую за несправедливость через себя пропускал».

О Шукшине и алтайских однопартийцах. Дмитрий Лямзин О Шукшине и алтайских однопартийцах. Дмитрий Лямзин О Шукшине и алтайских однопартийцах. Дмитрий Лямзин О Шукшине и алтайских однопартийцах. Дмитрий Лямзин

После рабочего дня Сергей Миронов возложил цветы к памятнику Василию Шукшину в Барнауле.