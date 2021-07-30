О проблемах с водоснабжением в Алтайском крае
Пресс-конференция началась после встречи Сергея Миронова с жителями Алтайского края, которые продемонстрировали ему воду качества, которая бежит по их трубам на протяжении десятка лет. По словам сельчан, большинство образцов Роспотребнадзор признал непригодными для питья.
Впечатлившись, политик начал разговор с журналистами с обсуждения этой проблемы:
— Сказать, что я в шоке — ничего не сказать. Когда люди показывают эти образцы воды, которая есть у них в домах в XXI веке — это запредельно. А когда я узнаю, что нее предлагают платить по 50 рублей, когда в прошлом году еще было 24 рубля, при том, что тарифы можно повышать не более, чем на 6%, конечно, это безобразие.
Проблем с тем, что в населенном пункте нет централизованного водопровода, в стране много. Но, с точки зрения качества, такую воду я вижу впервые. Проблема явно переросла региональный уровень, к сожалению, силенок у края решить ее не хватит.
Об алтайских однопартийцах
«Кто чего стоит в нашей партии — я хорошо знаю. Нас есть рейтинг региональных отделений — Алтайский край и Александр Терентьев входят в „десятку“. Это сильное отделение — это просто доказать. Каждое утро мне дают дайджест новостей, не было ни дня, чтобы не было публикации о нем, о Молотове, Сусловой, Оксане Молодых — я их по именам знаю, потому что они работают, огромное им спасибо за это».
Об амбициях
«По выборам в Госдуму у меня цель — занять второе место, как минимум. По АКЗС здесь задачу Александр Терентьев ставит. В любом случае, нужно увеличивать нашу фракцию, рассчитываю, что перебежчиков больше не будет».
О «За правду» и «Патриотах России»
«На начало февраля рейтинг нашей партии был 5%, „Патриотов России“ — 1,2%, а „За Правду — 1%". На 1 марта у нас всех вместе — 10%. Это не просто сложение рейтингов, люди увидели, что происходит объединение левых сил, они давно этого ждали. Нужно продолжать собирать все силы в кулак“.
Об объединении партии с КПРФ
„Обязательно это сделаем. Единственное, Захар у нас молодой политик, романтик. Я знаю, что на объединение с Геннадием Зюгановым никогда не пойдет. Там целый ряд обстоятельств. А так мы по 90% позиций предвыборных кампаний ничем не отличаемся — только программой „Справедливый базовый доход“. Все остальные социальные позиции у нас практически одинаковые.
Может, пока это не будет официально оформлено, но по факту мы будем работать синхронно, я в этом не сомневаюсь“.
О том, почему поддерживает нынешнего президента
„Когда был председателем Совета Федерации и еще „Партия Жизни“, я пришел к Владимиру Владимировичу и сказал, что у нас нет социал-демократической стратегической партии. Он ответил: „Абсолютно правильная идея. Нужна щука в море, чтоб тот карась не дремал“. Справедливая Россия нужна, чтобы покусывать „карася“.
Благодаря президенту наши инициативы, которые конкуренты по десять раз"отфутболивают“, живут. Наша задача переубедить президента в том, кого он считает своей опорой».
О разрешении на оружие
«Я считаю, не нужно этого делать — вот вам пример с казанским стрелком. Предлагаю, чтобы тем, кто отслужил в армии и давал присягу, и умеют обращаться с оружием, — им можно и до 21 года разрешение давать, потому что они понимают, что это такое. В остальных случаях думать об этом рано, потому что просто опасно.
У меня самого 8 наградных пистолетов и на каждое есть разрешение, но я их никогда не носил и, думаю, это никогда не пригодится».
О Василии Шукшине
«Для меня этот человек просто святой. На его книгах и фильмах я воспитывался. В 45 лет он ушел, недавно бы ему исполнилось 92 года. Сколько всего он бы еще сделал — один бог знает. Это был настоящий патриот. Когда в „Калине красной“ или „Печках-лавочках“ смотришь на него, как актера, есть ощущение, что он и не играл никого. Всю боль людскую за несправедливость через себя пропускал».
После рабочего дня Сергей Миронов возложил цветы к памятнику Василию Шукшину в Барнауле.