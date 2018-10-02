Пять отставок за неделю. О своем уходе заявили еще два российских губернатора

Олег Королев отметил, что руководит регионом более 26 лет. 21 год он работал губернатором, до этого шесть лет был председателем областного Совета депутатов. «Думаю, что этот исторический путь мы с вами прошли достойно. Это дает мне полное основание для вывода о том, что пора давать дорогу молодым», — написал он.
Королев отметил, что предложил президенту перевести его на другую работу и поблагодарил Путина и правительство России за «постоянную поддержку» Липецкой области.
Чуть раньше о решении уйти в отставку во вторник также объявил губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Агентству ТАСС он сообщил, что получил предложение перейти в совет директоров одной из госкорпораций.
В конце сентября Путин уволил трех глав регионов: Андрея Тарасенко из Приморья, Александра Жилкина из Астраханской области и Юрия Кокова из Кабардино-Балкарии. С этих трех отставок начнется новая волна губернаторских замен, говорил «Ведомостям» политолог Виталий Иванов.
Осенью 2018 года- весной 2019 года свои посты могут покинуть как минимум до 10 губернаторов, полагают эксперты «Ведомостей». В ближайшее время может быть уволен, в частности, Александр Бердников (Республика Алтай).
Добавим, то президент уже успел назначить врио губернаторов. Игорь Артамонов занял пост в Липецкой области, Вадим Шумаков — в Курганской.