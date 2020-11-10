О трехстороннем соглашении по Карабаху президент Армении узнал из СМИ

Президент Армении Армен Саркисян узнал из прессы о трехстороннем заявлении России, Азербайджана и Армении о прекращении боев в Нагорном Карабахе, сообщила его пресс-служба. По его словам, с ним перед этим не консультировались и итоговый документ не обсуждали, пишет «Интерфакс».