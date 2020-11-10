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Политика

О трехстороннем соглашении по Карабаху президент Армении узнал из СМИ

Президент Армении Армен Саркисян узнал из прессы о трехстороннем заявлении России, Азербайджана и Армении о прекращении боев в Нагорном Карабахе, сообщила его пресс-служба. По его словам, с ним перед этим не консультировались и итоговый документ не обсуждали, пишет «Интерфакс».

Нагорный Карабах.
Нагорный Карабах.
venividi.ru

«Любой шаг, действие, принятие решений, касающиеся жизненно важных интересов безопасности и прав Армении, Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха) и всего армянского народа, особенно подписание документа, должны стать предметом всесторонних консультаций и обсуждений», — говорится в заявлении.

По словам президента, он понимает глубокую озабоченность большой массы людей, обусловленную нынешней ситуацией в Нагорном Карабахе.

«Я немедленно инициирую политические консультации, чтобы как можно скорее согласовать решения, вытекающие из нашей повестки дня по защите национальных интересов», — заявил Саркисян.

В ночь на 10 ноября президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян сделали заявление о том, что с нуля часов 10 ноября будет полностью прекращен огонь и боевые действия в Нагорном Карабахе и войска Азербайджана и Армении остановятся на занимаемых позициях.

В Армении оппозиция потребовала отмены этого соглашения. В Ереване протестующие захватили здание правительство и разгромили кабинет Пашиняна.

Путин сообщил, что вдоль линии соприкосновения в Карабахе будут развернуты российские миротворческие силы.

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