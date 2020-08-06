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Политика

Об основах российской дезы и пропаганды опубликовали доклад в Госдепе

Государственный департамент США опубликовал доклад «Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды», в котором американские власти описывают то, как Россия создает ложную информацию, сообщает РИА Новости.

Флаг США.
Флаг США.
СС0

В России используются СМИ с государственным финансированием, следует из документа. Так, в качестве примеров дезинформации приводятся заголовки из Sputnik, РИА Новости, RT, Первого канала, «России 24». Так, примером дезинформации названа публикация РИА Новости «Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких». Доказательств того, что это дезинформация, не приводится.

По мнению США, в качестве основ системы пропаганды Москва использует глобальное вещание, а также соцсети, пишет Lenta.ru.

В Госдепе считают — Россия намерена использовать информацию в качестве оружия и культивирует соответствующую тактику.

Кремль и МИД РФ неоднократно опровергали обвинения в адрес России в дезинформации.

Награда

Ранее США объявили награду за данные о вмешательстве России в выборы. По словам госсекретаря Майка Помпео, она составит до 10 млн долларов.

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