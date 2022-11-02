2 ноября
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Политика

Об участии Путина в выборах 2024 года рассказал его пресс-секретарь

В ходе брифинга пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову журналисты задали вопрос — планирует ли Владимир Путин участвовать в выборах-2024.

Борис Ельцин передал Владимиру Путину президентский знак.
Борис Ельцин передал Владимиру Путину президентский знак.
kremlin.ru

«Нет», — ответил Песков.

Особое мнение

Ранее экс-председатель правительства Сергей Степашин оценил участие президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства в 2024 году.

Степашин уверен — сейчас никакой замены действующему президенту быть не может.

Правда, политик заметил, что вечно быть лавой государства невозможно.

Президент

Владимир Путин был впервые избран президентом РФ в 2000 году, затем был переизбран на этот пост в 2004, 2012 и 2018 годах, напоминает Газета.Ru.

После принятия поправок к Конституции РФ получил право выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

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