Об участии Путина в выборах 2024 года рассказал его пресс-секретарь

«Нет», — ответил Песков.
Особое мнение
Ранее экс-председатель правительства Сергей Степашин оценил участие президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства в 2024 году.
Степашин уверен — сейчас никакой замены действующему президенту быть не может.
Правда, политик заметил, что вечно быть лавой государства невозможно.
Президент
Владимир Путин был впервые избран президентом РФ в 2000 году, затем был переизбран на этот пост в 2004, 2012 и 2018 годах, напоминает Газета.Ru.
После принятия поправок к Конституции РФ получил право выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.