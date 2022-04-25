Об угрозе НАТО со стороны России заявил польский генерал

Россия может разрушить НАТО посредством Польши, полагает польский генерал, бывший глава военной контрразведки Петр Пытель. Об этом он сказал на посвященном ситуации вокруг Украины форуме, пишут « Известия ».

Пытель говорит, что один из способов работы русских спецслужб на польской территории — идеологическое воздействие на приближенные ко власти круги.

«Некоторые лица» в стране якобы угрожают западным блокам и продвигают интересы России, говорит он.

Экс-глава военной контрразведки обеспокоен «идеями создания экономических организаций, альтернативных Евросоюзу» и считает, что Польша во многих сферах якобы «находится под российским влиянием».

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что страна готова разместить у себя американское ядерное оружие. В ответ на это в России пообещали сделать Польшу целью № 1.