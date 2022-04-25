Об угрозе НАТО со стороны России заявил польский генерал

Пытель говорит, что один из способов работы русских спецслужб на польской территории — идеологическое воздействие на приближенные ко власти круги.
«Некоторые лица» в стране якобы угрожают западным блокам и продвигают интересы России, говорит он.
Экс-глава военной контрразведки обеспокоен «идеями создания экономических организаций, альтернативных Евросоюзу» и считает, что Польша во многих сферах якобы «находится под российским влиянием».
Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что страна готова разместить у себя американское ядерное оружие. В ответ на это в России пообещали сделать Польшу целью № 1.