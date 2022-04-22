Об увольнении Чубайса сообщили в АФК «Система»

Бывший глава «Роснано» и спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс покинул состав совета директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод» по собственному желанию.

Он ушел по собственному желанию, сообщили в пресс-службе корпорации.

В марте президент РФ Владимир Путин отправил Чубайса в отставку с поста своего спецпредставителя, напоминает bfm.ru.

Сообщалось, что Чубайс уехал в Турцию.

В начале 1990-х годов Чубайс возглавлял Госкомимущество и курировал процесс приватизации в России. В 1994 году Чубайс был назначен первым заместителем председателя правительства. С 1998 по 2008 год он возглавлял энергокомпанию РАО «ЕЭС», пишет РБК.

В 2008 году Чубайс возглавил «Российскую корпорацию нанотехнологий». После преобразования госкорпорации в акционерное общество в 2011 году он занял пост председателя правления АО «Роснано», а затем возглавил созданную в 2013 году управляющую компанию «Роснано». В декабре 2020 года он покинул пост главы «Роснано».

После увольнения из «Роснано» Чубайс стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.