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Рейтинг доверия Путину рухнул до «докрымского периода»

Рейтинг доверия к президенту РФ Владимиру Путину снизился до уровня 2012 года, следует из опроса «Левада-центра».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Глава государства «вполне заслуживает» доверия — уверены 58% опрошенных россиян. Столь низкие показатели в последний раз фиксировали в так называемый «докрымский» период.

В 2017 году Путину «вполне доверяли» 75% граждан страны. Также заметно, что в три раза увеличилось количество людей, которые считают, что президент «совсем не заслуживает» доверия — с 4% до 13%.

Социологи связывают падение доверия Путину с пенсионной реформой и контрастом между предвыборными обещаниями и реальностью, пишет ura.ru. Предпосылок к повышению рейтинга в ближайшее время нет, отметили специалисты центра.

Доверяют спецслужбам

По итогам опроса мнения населения, наибольшим доверием пользуется российская армия (66%). Половина респондентов доверяют ФСБ и спецслужбам (50%), церкви (48%) и благотворительным организациям (38%).

«Июньское» мнение президента о рейтинге

Президент РФ Владимир Путин прагматично относится к волатильности рейтинговых показателей власти ввиду пенсионной реформы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал данные ВЦИОМ о снижении оценок работы правительства и главы государства в июне. Песков попросил не «сгущать краски», отметив, что инициатива властей по повышению пенсионного возраста — «социально значимая и социально резонансная тема», которая подлежит разъяснению.

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