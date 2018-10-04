Рейтинг доверия Путину рухнул до «докрымского периода»

Глава государства «вполне заслуживает» доверия — уверены 58% опрошенных россиян. Столь низкие показатели в последний раз фиксировали в так называемый «докрымский» период.
В 2017 году Путину «вполне доверяли» 75% граждан страны. Также заметно, что в три раза увеличилось количество людей, которые считают, что президент «совсем не заслуживает» доверия — с 4% до 13%.
Социологи связывают падение доверия Путину с пенсионной реформой и контрастом между предвыборными обещаниями и реальностью, пишет ura.ru. Предпосылок к повышению рейтинга в ближайшее время нет, отметили специалисты центра.
Доверяют спецслужбам
По итогам опроса мнения населения, наибольшим доверием пользуется российская армия (66%). Половина респондентов доверяют ФСБ и спецслужбам (50%), церкви (48%) и благотворительным организациям (38%).
«Июньское» мнение президента о рейтинге
Президент РФ Владимир Путин прагматично относится к волатильности рейтинговых показателей власти ввиду пенсионной реформы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал данные ВЦИОМ о снижении оценок работы правительства и главы государства в июне. Песков попросил не «сгущать краски», отметив, что инициатива властей по повышению пенсионного возраста — «социально значимая и социально резонансная тема», которая подлежит разъяснению.