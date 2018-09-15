Уровнь одобрения работы Путина: как его оценили россияне

Работу главы государства сейчас одобряют 63%, тогда как неделю назад таких респондентов было 65,2% (а в конце июля — 66,1%).
Работу Дмитрия Медведева и кабинета министров в последнее время одобряют 33,8% и 40,1% респондентов соответственно (неделей ранее было 34,2% и 40,7%), пишет znak.com.
Рейтинг доверия среди жителей России к Владимиру Путину персонально как политику также снижается. Ранее он был на уровне 37,5%. Судя по последнему опросу ВЦИОМ, сейчас президенту доверяют 35,9% респондентов.
Второе и третье место в рейтинге доверия занимают Сергей Шойгу (14,7%) и Сергей Лавров (12,1%). Лидер по недоверию — Владимир Жириновский (28,2%).
Ранее сообщалось, что в России резко вырос уровень социальной напряженности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром» в августе. По сравнению с прошлым годом увеличилось число проблем, которые беспокоят россиян, показало исследование. 72% опрошенных отметили рост цен, 52% — обнищание населения, 48% обеспокоены ростом безработицы.