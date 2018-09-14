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14 сентября
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Объективно и честно: в Росгвардии прокомментировали видеообращение генерала Золотова

В Росгвардии заявили, что директор ведомства Виктор Золотов записал видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному «исключительно по собственной инициативе».

Росгвардия (Нацгвардия).
Росгвардия (Нацгвардия).
By-itself, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

«Видеообращение директора Росгвардии было размещено на официальном сайте ведомства сразу после его записи. Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе», — говорится сообщении в пресс-службы ведомства.

И напомнили, что политика Росгвардии основана на «принципах открытости, объективности и честности», пишет polit.ru.

«Отбивная»

Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов опубликовал видео, в котором заявил, что Навальный допустил оскорбительные «клеветнические измышления», и вызвал оппозиционера на дуэль. И пообещал сделать «отбивную» из главы ФБК.

«В своем выступлении вы допустили в отношении меня оскорбительные клеветнические измышления. В офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих замечательных традиций? Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами, куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную», — заявил генерал.

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