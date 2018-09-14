Объективно и честно: в Росгвардии прокомментировали видеообращение генерала Золотова

В Росгвардии заявили, что директор ведомства Виктор Золотов записал видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному «исключительно по собственной инициативе».

«Видеообращение директора Росгвардии было размещено на официальном сайте ведомства сразу после его записи. Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе», — говорится сообщении в пресс-службы ведомства.

И напомнили, что политика Росгвардии основана на «принципах открытости, объективности и честности», пишет polit.ru.

«Отбивная»

Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов опубликовал видео, в котором заявил, что Навальный допустил оскорбительные «клеветнические измышления», и вызвал оппозиционера на дуэль. И пообещал сделать «отбивную» из главы ФБК.