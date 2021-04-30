Партия и Кабмин совместно займутся также вопросом выравнивания бюджетной обеспеченности регионов

Фракция «Единой России» провела консультации с премьер-министром Михаилом Мишустиным в преддверии ежегодного Отчета Правительства. Председатель Кабмина поддержал все предложения партии и дал соответствующие поручения профильным вице-премьерам.

Одно из них касалось дополнительного финансирования программы комплексного развития сельских территорий. В 2021 году на участие в этой программе были поданы заявки на сумму 237 миллиардов рублей, однако только 13% в условиях того объема финансирования были удовлетворены, констатировал руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов.

«Крайне важно направить сегодня дополнительные средства на эту программу, они пойдут на благоустройство городской среды в наших сельских территориях, на создание новых инфраструктурных объектов, на ипотеку. Это направление очень востребовано на селе, сегодня очень много людей подали заявки на участие в ипотеке», — подчеркнул Сергей Неверов.

Правительство обязательно рассмотрит возможность увеличения финансирования, отметил Михаил Мишустин.

«Ипотека тоже очень популярна на селе, все территории, которые я посещал, просили об этом», — сказал председатель правительства. На сегодня уже около 70 тысяч семей воспользовались этой возможностью.

Парламентарии также подняли тему обновления парка наземного общественного транспорта в регионах. Сегодня муниципалитеты не в состоянии сделать это самостоятельно. При этом износ техники достигает 80%, что создает опасность для граждан.

«Наша задача — увеличение этой программы, как мы предложили, в 10 раз. Сегодня в год эта программа оценивается в 3,5 миллиарда. И, конечно, чтобы она была долгосрочной, на несколько лет», — сказал руководитель фракции «Единой России», подчеркнув, что реализация этой программы позволит загрузить отечественных производителей трамваев, троллейбусов и автобусов.

По мнению руководителя фракции «Единая Россия» в БГД Вячеслава Перерядова, данная инициатива позволит решить проблему транспортных перевозок в Барнауле. «Принятие инициативы партии на уровне кабмина дает надежду, что та стратегия развития транспортной инфраструктуры Барнаула, которая разрабатывается администрацией города свместно с депутатами, будет реализована в ближайший период» — отметил депутат.

Михаил Мишустин поддержал предложение. «Программа однозначно поддерживается регионами. Я встречаюсь, езжу несколько раз в месяц по федерации. Программу просят продлить. Мы все рассмотрим, и с вами, Сергей Иванович, проработаем», — обратился Михаил Мишустин к Сергею Неверову.