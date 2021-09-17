Общественная палата Барнаула высоко оценила организацию выборов в городе

Ход голосования по выборам депутатов Госдумы и АКЗС держит на контроле общественная палата Барнаула.

Так, 17 сентября члены Общественной палаты Барнаула VI созыва посетили открывшиеся в краевой столице избирательные участки. Представители общественного формирования провели мониторинг вопросов организации процесса голосования на местах.

Утром в пятницу в краевой столице открылись 264 избирательных участков, в том числе восемь временных, образованных в больницах. Участки будут работать до 20 часов. Еще шесть временных участков откроются 19 сентября.

Члены Общественной палаты побывали на избирательных участках во всех районах города, первыми после открытия они посетили участковые избирательные комиссии № 231 (ул.Интернациональная, 80) и № 225 (пр-кт Ленина, 38).

Мониторинг вопросов организации процесса голосования на местах. Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Петр Фризен,

заместитель председателя Общественной палаты Барнаула VI созыва:

— Первое, что хотелось бы отметить, на участках в эти часы много избирателей, люди активно идут и голосуют. Члены участковых избирательных комиссий приветливы и доброжелательны, встречают избирателей, оказывают им всяческую поддержку в плане информирования и разъяснения. На избирательных участках представлены информационные стенды со сведениями о кандидатах в депутаты. За ходом голосования наблюдают аккредитованные представители политических партий, общественных объединений.

По словам зампреда Общественной палаты, в помещениях для голосования и на подступах к избирательным участкам дежурят сотрудники правоохранительных органов, обеспечивая охрану общественного порядка.

Мониторинг вопросов организации процесса голосования на местах. Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

На особом контроле общественников — вопросы соблюдения санитарных требований и обеспечения безопасности людей на избирательных участках.

Абсолютно все избирательные участки на входе оборудованы металлодетекторными рамками. Избирателям, приходящим на участки, предлагают обработать руки дезсредством, пройти термометрию; обязательно наличие защитной маски (в случае отсутствия маска будет предложена) и соблюдение социальной дистанции.

Распоряжениям Роспотребнадзора также следуют члены участковых избирательных комиссий и наблюдатели. На ряде избирательных участков даже предусмотрены отдельные входы и выходы для разведения людских потоков.

Мониторинг вопросов организации процесса голосования на местах. Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Петр Фризен,

заместитель председателя Общественной палаты Барнаула VI созыва:

— По итогам посещения нескольких избирательных участков общее мнение членов городской Общественной палаты — организовано все очень достойно, в соответствии с инструкциями Центральной избирательной комиссии РФ. Созданы все необходимые условия для избирателей, работы членов избирательных комиссий, наблюдателей, сотрудников полиции.

Также следует отметить, что вместе с выборами депутатов Госдумы и АКЗС в Барнауле проходит голосование по вопросу выбора локации для установки стелы «Город трудовой доблести».

Мониторинг вопросов организации процесса голосования на местах. Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула. Мониторинг вопросов организации процесса голосования на местах. Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Принять участие в голосовании могут все жители города, достигшие 14 лет и имеющие паспорт Проголосовать можно на 135 счетных участках по месту жительства.

Петр Фризен,

заместитель председателя Общественной палаты Барнаула VI созыва: