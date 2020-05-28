Обстановка исключительная. Томенко описал ситуацию в регионе на фоне коронавируса

Обстановку последних нескольких месяцев в стране в целом и в Алтайском крае в частности губернатор Виктор Томенко охарактеризовал словом «исключительная». Об этом глава региона заявил в начале своего доклада о работе правительства края в 2019 году.

Взяв слово в ходе сессии регионального заксобрания, Томенко подчеркнул: «Обстановка, которая сложилась в последние месяцы, конечно, исключительная. Многое из того, что было запланировано и казалось нам незыблемым, само собой разумеющимся, либо серьезно изменено, либо отменено, либо перенесено на какие-то последующие сроки».

В то же время, Виктор Томенко в ходе своего отчета неоднократно указал на то, что стратегические установки и планы, намеченные в прошлые годы, остаются в приоритете. При этом он признал, что ввиду пандемии что-то придется «отложить на завтра, что-то — на послезавтра».

«Как только возможности нам будут предоставлены, мы будем возвращаться к обычной нормальной жизни… Мы все хотим вернуться к нормальной жизни, к планам развития и созидания. То, как страна и наш край пройдут этот сложный период, зависит от каждого из нас, от нашего терпения и внимания друг к другу», — сказал глава региона.

Говоря же в целом о том, каким был для Алтайского края 2019 год, Томенко отметил, что этот календарный период был первым полноценным годом работы нового правительства края, сформированного после выборов главы региона в 2018 году, а также первым полным годом его работы в качестве губернатора.

«2019 год был годом стабилизации в системе госуправления и годом созидательной напряженной работы», — подчеркнул губернатор.