Обучение кадров на местах, поощрение наставничества и льготы для работодателей: алтайские единороссы предложили изменения закона о занятости

Напомним, в мае прошлого года Председатель Партии Дмитрий Медведев заявил о необходимости обновления закона о занятости, принятого ещё в 1991 году, и реформирования служб занятости. Над изменением закона работала специально созданная группа, состоящая из представителей «Единой России», Минтруда и профсоюзов. Эти же эксперты разрабатывали поправки в Трудовой кодекс, защищающие права работников на «удалёнке». В феврале этого года фракция «Единой России» в Госдуме внесла законопроект на рассмотрение парламентариям.

В Алтайском крае предложения обсуждались и собирались Советом руководителей фракций «Единой России» при Алтайском региональном отделении «Единой России». Свои инициативы вносили фракции Барнаульской городской Думы, Заринского и Алейского городских Собраний депутатов, Алтайского районного Собрания депутатов, Змеиногорского районного Совета и других представительных органов.

29 марта в партии при участии депутатов, представителей профильных министерств, ведомств и работодателей, ОНФ в Алтайском крае и научного сообщества прошли обсуждения проекта предлагаемых поправок.

По мнению председателя комитета по социальной политике Алтайского краевого Заксобрания Татьяны Ильюченко, поправки позволят поддержать особо уязвимые категорий граждан, в том числе инвалидов и самозанятых, а также будут способствовать повышению эффективности политики содействия занятости населения и развитию рынка труда России.

— Главное — граждане и работодатели за счет создания единой цифровой платформы смогут получать больше услуг онлайн, в том числе запрашивая все необходимые справки. Мы получаем единый банк вакансий и в перспективе — улучшенную технологию трудоустройства соискателей, — отметила Татьяна Ильюченко.

По словам первого заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Даниила Бессарабова, законопроект дополняет традиционные форматы работы новыми возможностями, которые обусловлены современными процессами, происходящими в обществе, как следствие — устраняет лишние бюрократические процедуры.

— Этот законопроект касается миллионов людей, поэтому для нас — депутатов фракции «Единая Россия» — является приоритетным. Стала очевидна необходимость внедрения новых технологий в важной сфере занятости населения. Поэтому депутаты от «Единой России» предлагают модернизировать данную сферу, создав цифровые службы занятости населения на основе портала «Работа в России». Центр занятости должен облегчить жизнь между человеком, который ищет работу, и работодателем, который ищет работника. Подчеркну, электронный способ поиска не отменяет привычный, очный, способ взаимодействия со специалистами центра занятости, однако значительно упрощает многие процедуры, помогает уйти от бумажной волокиты, — подчеркнул Даниил Бессарабов.

Как отметила начальник Управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура, предлагаемые изменения давно ждут центры занятости. По мнению специалистов, законопроект открывает новые возможности работодателям и соискателям.

— Единые стандарты для специалистов, задействованных в сфере занятости населения, и цифровые инновации помогут повысить эффективность работы. Приведу лишь несколько цифр, которые показывают необходимость большего использования электронных форм работы: в 2020 году за услугами в электронной форме в центры занятости обратилось более 8,5 тысяч работодателей, в этом году мы ожидаем рост числа обращений до 12 тысяч; всего же в электронном виде было оказано более 564 тысяч услуг, — рассказала Надежда Капура.

Особое внимание участники круглого стола уделили вопросу профессиональной подготовки будущих кадров и переподготовки действующих сотрудников предприятий и лиц предпенсионного возраста. Так, специалисты сошлись во мнении о необходимости развития системы наставничества и «ведения», начиная со студенчества, молодого специалиста до профессионала. Одно из предложений алтайских единороссов — выделять работодателю, принимающему на работу молодых специалистов, финансирование на оплату работы наставника или предоставить другие льготы сроком до трёх месяцев.

Кстати, подобная практика — закрепление студентов последних курсов профильных специальностей на производстве — применяется в Алтайском крае. Как пример — сотрудничество Алтайского приборостроительного завода «Ротор» и Алтайского политехнического техникума. Несмотря на успешную практику, и представители крупнейшего предприятия региона подчеркивают острую необходимость в изменении законодательства.

— На сегодняшний день мы работаем в условиях жесточайшей нехватки кадров. У нас только 80 вакансий являются остродефицитными. Мы готовы поддержать любые инициативы, способствующие улучшению кадровой ситуации, — сообщила замдиректора завода «Ротор» по экономике Ирина Цомаева.

Также алтайские единороссы предлагают: предусмотреть материальное стимулирование работодателей, которые принимают на работу молодых специалистов, лиц предпенсионного возраста и инвалидов, а также предусмотреть таким работодателям льготы на пенсионные взносы. Кроме того, партийцы настаивают: для минимизации оттока кадров из региона необходимо организовать обучение или переобучение за счет бюджетных средств тех специалистов, которые решили остаться на местах или переехать из городов Алтая в глубинку.

Ещё одно важное предложение, прозвучавшее от депутатов «Единой России», — обеспечить трудоустройство на общественно полезные работы сотрудников предприятий, оказавшихся не задействованными ввиду вынужденного сокращения объёмов работы предприятий, с финансированием оплаты их из средств бюджета. Это позволит сотрудникам сохранить работу и доход, а работодателям не увольнять людей из-за временных трудностей.

По мнению депутата Алтайского краевого Заксобрания Дмитрия Аганова, в окончательной редакции законопроекта необходимо закрепить первоочередное право на работу за россиянами, а не трудовыми мигрантами.

Выработанные в ходе дискуссии предложения Алтайское региональное отделение «Единой России» направит на федеральный уровень.