Обвиненный в излишних тратах чиновник российского правительства сослался на «нормативы»

Глава Минпромторга России Денис Мантуров, комментируя публикацию о высоких командировочных расходах, заявил, что для него бронировали во время мероприятий номера, и они вписывались в нормативы, сообщила РИА Новости.

Накануне газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Transparency International Russia написала о командировочных расходах российских чиновников, в частности о том, что Минпромторг в 2016—2017 годах потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях порядка 19,3 млн рублей, причем глава ведомства ночевал в номерах стоимостью до нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос в правительство и в само министерство, в Минпромторге заявили, что командировочные его сотрудников проверялись Счетной палатой.

«Существует гостиничная классификация номеров. Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях. Поэтому, что касается нормативов, нормативы есть, мы полностью в них вписываемся», — сказал Мантуров журналистам.

Он также сообщил, что не понимает, почему вообще была поднята эта тема.