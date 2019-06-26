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26 июня
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Политика

Обвиненный в излишних тратах чиновник российского правительства сослался на «нормативы»

Глава Минпромторга России Денис Мантуров, комментируя публикацию о высоких командировочных расходах, заявил, что для него бронировали во время мероприятий номера, и они вписывались в нормативы, сообщила РИА Новости.

Фойе гостиницы «Алтай».
Фойе гостиницы «Алтай».
Источник: БМК.

Накануне газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Transparency International Russia написала о командировочных расходах российских чиновников, в частности о том, что Минпромторг в 2016—2017 годах потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях порядка 19,3 млн рублей, причем глава ведомства ночевал в номерах стоимостью до нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос в правительство и в само министерство, в Минпромторге заявили, что командировочные его сотрудников проверялись Счетной палатой.

«Существует гостиничная классификация номеров. Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях. Поэтому, что касается нормативов, нормативы есть, мы полностью в них вписываемся», — сказал Мантуров журналистам.

Он также сообщил, что не понимает, почему вообще была поднята эта тема.

«У каждого ведомства есть соответствующая процедура по отбору компаний, которые занимаются обслуживанием и командировок, и подбором гостиниц для проживания и перелетов или переездов — в зависимости от того, какой маршрут. То количество выездов, которое осуществляется ведомствами, в частности нашим ведомством, оно определяется заранее бюджетом министерства, и мы исходим из тех возможностей, из тех параметров, которые заранее согласовываются», — добавил глава Минпромторга.

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