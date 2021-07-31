Одиозный Жириновский всерьез пригрозил непривитым гражданам России

Жириновский заявил, что осенью россиян «ждут более жесткие меры» и «усиление ответственности».
Политик предположил, что в Уголовном кодексе России появится новая статья. Так, если россиянин с диагнозом COVID-19 контактировал с неопределенным кругом лиц и среди него кто-то тоже заболел, то гражданина привлекут к уголовной ответственности.
При этом будет сложно понять, кто именно стал носителем коронавируса.
Депутат подчеркнул, что срок наказания в таком случае составит от трех до семи лет лишения свободы. Он добавил, что отношение к непривитым россиянам может стать хуже. По его мнению, власти станут заботиться «только о тех, кто хочет жить». «Надо остановить эпидемию», — призвал Жириновский.