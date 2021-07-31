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Политика

Одиозный Жириновский всерьез пригрозил непривитым гражданам России

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил непривитым россиянам тюремными сроками. В эфире ЛДПР-ТВ он предположил, что, начиная с осени, в России будут привлекать к уголовной ответственности граждан с коронавирусом, заразивших других людей.

Владимир Жириновский показал, как воет волк.
Владимир Жириновский показал, как воет волк.
кадр из видео.

Жириновский заявил, что осенью россиян «ждут более жесткие меры» и «усиление ответственности».

Политик предположил, что в Уголовном кодексе России появится новая статья. Так, если россиянин с диагнозом COVID-19 контактировал с неопределенным кругом лиц и среди него кто-то тоже заболел, то гражданина привлекут к уголовной ответственности.

При этом будет сложно понять, кто именно стал носителем коронавируса.

Депутат подчеркнул, что срок наказания в таком случае составит от трех до семи лет лишения свободы. Он добавил, что отношение к непривитым россиянам может стать хуже. По его мнению, власти станут заботиться «только о тех, кто хочет жить». «Надо остановить эпидемию», — призвал Жириновский.

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