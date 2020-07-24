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Политика

Однокурсница Путина стала замом главы Верховного суда РФ

Совет Федерации назначил нового зампреда Верховного суда (ВС) РФ. Кандидатура была внесена президентом России Владимиром Путиным.

Верховный суд РФ. Фото из архива редакции.
Верховный суд РФ. Фото из архива редакции.

Новым заместителем председателя стала глава Второго апелляционного суда общей юрисдикции Наталья Подносова.

Ирина Подносова — бывшая однокурсница президента РФ Владимира Путина. Она в 1975 году также окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета.

В 1990—2013 годах Подносова работала в Лужском городском суде Ленинградской области, сначала судьей, а потом председателем суда.

В 2013 году она стала зампредседателя Ленинградского областного суда, в 2017-м — его председателем, главой Второго апелляционного суда она стала в 2018 году, пишет News.ru.

По данным «Фонтанки», 66-летняя Подносова не имеет опыта рассмотрения арбитражных дел, поскольку всегда занималась только уголовными, гражданскими и административными делами в судах общей юрисдикции.

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