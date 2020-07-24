Однокурсница Путина стала замом главы Верховного суда РФ

Новым заместителем председателя стала глава Второго апелляционного суда общей юрисдикции Наталья Подносова.

Ирина Подносова — бывшая однокурсница президента РФ Владимира Путина. Она в 1975 году также окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета.

В 1990—2013 годах Подносова работала в Лужском городском суде Ленинградской области, сначала судьей, а потом председателем суда.

В 2013 году она стала зампредседателя Ленинградского областного суда, в 2017-м — его председателем, главой Второго апелляционного суда она стала в 2018 году, пишет News.ru.

По данным «Фонтанки», 66-летняя Подносова не имеет опыта рассмотрения арбитражных дел, поскольку всегда занималась только уголовными, гражданскими и административными делами в судах общей юрисдикции.