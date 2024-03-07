«Однозначно наберем 70%». Возможные явку и фейки на выборах президента обсудили в Алтайском крае

До президентских выборов остается чуть больше недели. В преддверии трехдневного голосования члены Общественного штаба наблюдения за выборами в Алтайском крае рассказали о готовности наблюдателей, а также обсудили явку и борьбу с возможными фейками.

Проверить закон на себе

По словам Алексея Чеснокова, руководителя ОШН и доцента РАНХиГС, в Алтайском крае практически готова инфраструктура, заработал телефон горячей линии, а процесс понемногу начинает переезжать в библиотеку им. Шишкова, где и будет располагаться центр общественного наблюдения за выборами.

От Общественной палаты края в регионе будет почти 2 тыс. наблюдателей. Еще несколько сотен – от федеральной Общественной палаты. Будут и наблюдатели от кандидатов – практически от всех. По их количеству информации пока нет, однако, говорит Чесноков, вероятно, они поприсутствуют на большинстве участков.

Круглый стол по наблюдению за выборами президента 2024. Общественная палата Алтайского края / Алексей Янкин

Наблюдателем может стать любой гражданин России, имеющий право голосовать на выборах президента.

«Большая часть из них – люди с активной гражданской позицией, которые на своем примере хотят убедиться, как работает закон. Конечно, многие – люди в возрасте, у них больше мотивации и свободного времени. Однако молодежи тоже немало – в общей сложности, как минимум, четверть всех наблюдателей. А в крупных населенных пунктах, таких как Барнаул, Бийск, Рубцовск, и вовсе треть», – утверждает руководитель краевого ОШН.

Беспрецедентные цифры

Говоря об ожидаемой явке, Алексей Чесноков отметил, что она на предстоящих выборах прогнозируется беспрецедентной: на уровне 70-80%. Впрочем, от региона к региону цифра будет разниться в зависимости от того, приезжали ли туда кандидаты и насколько урбанизирован субъект. В сельскохозяйственных регионах явка традиционно ниже, но речь не про Алтайский край.

«Мы находимся в золотой середине. Если сравнивать с выборами в органы местного самоуправления, где явка бывает 20-30%, то мы кратно превысим этот порог и однозначно наберем 70%. Но будем стремиться к 80%», — добавил он.

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень. freepik.com

Намеренно и случайно

В то же время с выборами связана масштабная работа по противодействию фейкам. Они могут распространяться как намеренно, так и случайно. В первом случае – чтобы дискредитировать выборы, во втором – по незнанию, объясняет Алексей Чесноков.

«У медиков есть понятие первого часа. Это время, в течение которого с очень большой вероятностью пациента можно спасти. У нас работают те же законы. Если появляется недостоверная или неправильно интерпретированная информация, но мы реагируем на нее в течение часа – даем комментарий, опровержение или разъяснение, то этого, как правило, достаточно, чтобы волна слухов не продолжалась. Если же реакция не последует вовремя, мгновенно формируется общественное мнение, которое дискредитирует вообще всю нашу избирательную систему», – говорит он.

Юрий Овиденко, председатель комиссии по вопросам образования, науки и культуры краевой Общественной палаты, рассказал, какими вообще могут быть фейки.

Круглый стол по наблюдению за выборами президента 2024. Общественная палата Алтайского края / Алексей Янкин

Например, в соцсетях могут написать, что конкретный избирательный участок будет работать по другому адресу. И люди, которые получают информацию только из мессенджеров, могут поверить и прийти по несуществующему или неправильному адресу. Это не смертельно, но неприятно и подрывает доверие к процессу выборов.

Более того, сейчас все проще использовать для фальсификации современные технологии: подделывать не только фото, но даже голос и видео. С таким тоже приходится бороться и учиться выявлять.

«Наша задача – вовремя ловить такую информацию, быстро ее отрабатывать и опровергать. К примеру, выехать на участок, снять видео и показать, что все открыто и работает», – уточняет Овиденко.

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