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13 августа
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Политика

Офис одной из крупнейших российских компаний попал в вооруженную блокаду в Минске

13 августа в минской офис «Яндекса» ворвались вооруженные люди. Эту информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе компании.

Яндекс снимает панорамы Алтая.
Яндекс снимает панорамы Алтая.
Олег Копылов

Ранее об этом сообщило издание The Bell. По данным ресурса, неизвестные в черной одежде заблокировали здания. В них находились несколько сотрудников.

«Подтверждаем. Выясняем детали», — сказали в пресс-службе компании.

В офисе «Яндекса» в Минске на звонки корреспондента РИА Новости не ответили.

В феврале 2018 года «Яндекс» и Uber объединили бизнес онлайн-заказа поездок в России и соседних странах, включая Белоруссию.

Что происходит в Белоруссии

В республике пятый день продолжаются акции протеста. Вышедшие на улицы разных городов демонстранты недовольны организацией и итогами выборов. Все четыре оппозиционных кандидата оспорили результаты.

Протесты в Белоруссии.
Протесты в Белоруссии.
Фото из открытых источников.

Самая сложная обстановка в столице: митингующие отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Один человек погиб, около шести тысяч задержаны, многие находятся в больницах.

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