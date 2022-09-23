23 сентября
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Политика

Ограниченно годные тоже подлежат частичной мобилизации, заявил военком в Сибири

В последнюю очередь призовут на частичную мобилизацию тех, у кого в военном билете значится категория «В», заявил на брифинге военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко.

Российский снайпер.
Российский снайпер.
vk.com/mil

Прежде всего мобилизуют граждан, соответствующих первому и второму разряду, пишет ircity.ru.

К ним, в частности относятся младшие офицеры до 50 лет, майоры, подполковники до 55 лет, полковники до 60 лет. Подлежат призыву россияне и из высшего офицерского состава — до 65 лет.

Призовут также солдатов, прапорщиков, сержантов, у которых возраст до 35 лет.

О категории

«В» — это ограниченно годные — кто не служил в армии по уважительной причине. Например, из-за проблем со здоровьем.

Между тем еще один депутат Госдумы решил отправиться в зону СВО, хоть и боится за свою жизнь.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. А патриарх Кирилл призвал россиян не бояться смерти.

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