Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 апреля 6°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Охота на ведьм: в Туркменистане запретили носить маски и наложили табу на слово «коронавирус»

В Ашхабаде начали задерживать за разговоры об инфекции Covid-19. Они фиксируются на улицах осведомителями спецслужб в штатском, сообщает «Азатлык». Под «колпак» попали медицинские маски и слово «коронавирус».

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

«В очередях, на остановках, в автобусах слушают разговоры специальные люди в штатском, что ожидает задержанных, неизвестно», — сообщил источник.

Забрать могут «за любые разговоры на эту тему».

Власти заботятся о том, чтобы слово «коронавирус» не слишком часто попадалось на глаза гражданам, поэтому упоминание о нем убрали с противоэпидемических буклетов.

Ранее в Туркменистане пытались предотвратить панику среди населения запретом на ношение медицинских масок, которое расценивалось как «провокация паники». Однако этот запрет не касается врачей, пишет «Фергана».

Работа по предотвращению проникновения вируса проводится, но не освещается официальными СМИ, полуофициальные пишут о COVID как о части зарубежной повестки.

Между тем при входах в банки, силовые ведомства появились средства дезинфекции для посетителей. А в аптеках резко подскочила цена на оксолиновую мазь. Из продажи исчезли медицинские маски. А для поездок по стране стали требовать результаты рентгена легких.

По данным карты распространения коронавирусной инфекции в мире (сформирована на основе сведений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 1 апреля в Туркменистане нет заболевших.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость