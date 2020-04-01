Охота на ведьм: в Туркменистане запретили носить маски и наложили табу на слово «коронавирус»

«В очередях, на остановках, в автобусах слушают разговоры специальные люди в штатском, что ожидает задержанных, неизвестно», — сообщил источник.
Забрать могут «за любые разговоры на эту тему».
Власти заботятся о том, чтобы слово «коронавирус» не слишком часто попадалось на глаза гражданам, поэтому упоминание о нем убрали с противоэпидемических буклетов.
Ранее в Туркменистане пытались предотвратить панику среди населения запретом на ношение медицинских масок, которое расценивалось как «провокация паники». Однако этот запрет не касается врачей, пишет «Фергана».
Работа по предотвращению проникновения вируса проводится, но не освещается официальными СМИ, полуофициальные пишут о COVID как о части зарубежной повестки.
Между тем при входах в банки, силовые ведомства появились средства дезинфекции для посетителей. А в аптеках резко подскочила цена на оксолиновую мазь. Из продажи исчезли медицинские маски. А для поездок по стране стали требовать результаты рентгена легких.
По данным карты распространения коронавирусной инфекции в мире (сформирована на основе сведений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 1 апреля в Туркменистане нет заболевших.