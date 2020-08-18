Около 80 человек числятся без вести пропавшими после протестов в Белоруссии

Журналисты белорусского интернет-издания запустили сервис по поиску людей, задержанных силовиками 14 августа. С этого времени более десятка белорусов из него уже нашлись — или их выпустили, или с родственниками связались те, кто их видел в местах лишения свободы.
Неизвестной остается судьба 76 человек.
Задержаны 7000
Массовые акции протеста в республике продолжаются с 9 августа — они начались после того, как Александр Лукашенко был переизбран на очередной президентский срок, пишет znak.com.
Первые четыре дня запомнились неоправданно жестокими задержаниями демонстрантов и пытками задержанных в ИВС.
С начала протестов милиция задержала около 7 тыс. человек. По информации МВД Белоруссии, 122 продолжают отбывать административный арест.
Статистика МВД
С начала 1990-х годов и по 31 июля 2020 года заявлены как без вести пропавшие 2682 человека, по информации главного управления уголовного розыска. До сих пор их местонахождение не установлено.
Данные за август 2020-го МВД сказать не может: информация обобщается в конце каждого месяца. Эти данные будут доступны только 1 сентября.