Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 августа 29°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Около 80 человек числятся без вести пропавшими после протестов в Белоруссии

По данным сайта TUT. BY, 76 человек числятся пропавшими без вести после массовых акций протеста в Белоруссии.

Митинг в Республике Беларусь.
Митинг в Республике Беларусь.
instagram.com/tutbylive

Журналисты белорусского интернет-издания запустили сервис по поиску людей, задержанных силовиками 14 августа. С этого времени более десятка белорусов из него уже нашлись — или их выпустили, или с родственниками связались те, кто их видел в местах лишения свободы.

Неизвестной остается судьба 76 человек.

Задержаны 7000

Массовые акции протеста в республике продолжаются с 9 августа — они начались после того, как Александр Лукашенко был переизбран на очередной президентский срок, пишет znak.com.

Первые четыре дня запомнились неоправданно жестокими задержаниями демонстрантов и пытками задержанных в ИВС.

С начала протестов милиция задержала около 7 тыс. человек. По информации МВД Белоруссии, 122 продолжают отбывать административный арест.

Статистика МВД

С начала 1990-х годов и по 31 июля 2020 года заявлены как без вести пропавшие 2682 человека, по информации главного управления уголовного розыска. До сих пор их местонахождение не установлено.

Данные за август 2020-го МВД сказать не может: информация обобщается в конце каждого месяца. Эти данные будут доступны только 1 сентября.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость