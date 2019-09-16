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Политика

Олег Хорохордин станет полноправным главой Республики Алтай 1 октября

Церемония инаугурации Олега Хорохордина, избранного главой Республики Алтай, как ожидается, состоится 1 октября.

Олег Хорохордин повесил поделку в кабинете
Олег Хорохордин повесил поделку в кабинете
instagram.com/khorokhordin.official

Об этом altapress.ru сообщили в пресс-службе регионального правительства. Представитель пресс-аппарата главы республики отметил, что пока не согласованы все нюансы, связанные с организацией мероприятия, однако речь в данный момент идет именно об этой дате.

Олег Хорохордин победил на выборах главы республики, которые состоялись 8 сентября в Единый день голосования. Его кандидатуру поддержали 58,82% избирателей, пришедших на пункты для голосования.

Оппонентами Хорохордина, выдвинутого от «Единой Россией», стали коммунист Виктор Ромашкин и «жириновец» Дмитрий Софронов.

Также 8 сентября жители Горного Алтая выбрали новый состав регионального парламента.

Олег Хорохордин был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай 20 марта 2019 года после того, как пост регионального руководителя покинул Александр Бердников.

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