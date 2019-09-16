Олег Хорохордин станет полноправным главой Республики Алтай 1 октября

Об этом altapress.ru сообщили в пресс-службе регионального правительства. Представитель пресс-аппарата главы республики отметил, что пока не согласованы все нюансы, связанные с организацией мероприятия, однако речь в данный момент идет именно об этой дате.

Олег Хорохордин победил на выборах главы республики, которые состоялись 8 сентября в Единый день голосования. Его кандидатуру поддержали 58,82% избирателей, пришедших на пункты для голосования.

Оппонентами Хорохордина, выдвинутого от «Единой Россией», стали коммунист Виктор Ромашкин и «жириновец» Дмитрий Софронов.

Также 8 сентября жители Горного Алтая выбрали новый состав регионального парламента.

Олег Хорохордин был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай 20 марта 2019 года после того, как пост регионального руководителя покинул Александр Бердников.