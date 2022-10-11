Оленеводы получат бронь от мобилизации

Глава НАО назвал оленеводство «жизненно важной отраслью экономики в округе», сообщает «Nao 24».
По его словам, оленеводы обеспечивают продовольственную безопасность в регионе, указывает bfm.ru.
Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил частичную мобилизацию с новыми главами регионов.
Путин призвал контролировать соблюдение законодательства по частичной мобилизации, а также оказывать поддержку семьям призывников.
Кроме того, он заявил о «бестолковщине», которой оказалось много в этих вопросах. Президент считает, что если бы не частичная мобилизация, то этого бы не было заметно.