Одна из самых популярных американских газет The New York Times посвятила российской общественнице и политику Марии Бутиной новую статью, в которой раскрываются ее личные отношения с главой компании Overstock Патриком Бирном. В статье, опубликованной 15 августа, Бирн говорит, что Бутина станет президентом России, это лучшее, что может случиться в наших странах, но в США ее дело расследовали плохо.

Она была аспиранткой , он философом

Статья в The New York Times называется: «Глава overstock.com нацеливается на „глубинное государство“ после романа с русским агентом». Написана она довольно в стиле художественного романа.

«Они встретились на либертарианской конференции в Лас-Вегасе в июле 2015 года, где обсуждали Милтона Фридмана, Антона Чехова и Джона Локка. Он был философствующим основателем и главным исполнительным директором Overstock.com, продающей через интернет-сайт мебель и постельные принадлежности со скидкой. Она была амбициозной аспиранткой из России», — такова завязка этой истории.

А сегодня Бутина отбывает 18-месячный срок тюремного заключения после того, как ее обвинили федеральные прокуроры в попытке проникнуть во влиятельные политические круги в США по указанию российского правительства. В конечном итоге она признала себя виновной по менее тяжкому обвинению.

Мария Бутина записала видео из тюрьмы. Кадр видео / vk.com/butina_maria

Помогал людям в черном

Отношения г-на Бирна стали широко известны в начале августа, когда его компания выпустила пресс-релиз. Так она ответила на сообщение о том, что Бирн участвовал в федеральном расследовании президентских выборов 2016 года.

Глава компании сказал, что помогал сотрудникам правоохранительных органов, (он назвал их «людьми в черном») в их «расследовании дела Клинтон» и «расследовании дела России.» И хотел бы пролить свет на то, как расследовали дело Марии Бутиной.

После выхода пресс-релиза акции «Overstock.com упали в цене более чем на 30%. А Бирн открыл новую интригующую главу в истории Бутиной и ее связей с влиятельными американцами.

Мария Бутина. www.facebook.com/mvbutina

Должна стать президентом

Адвокат Роберт Дрисколл подтвердил, что Бутина и Бирн были «романтически связаны». При этом, по словам Бирна, правительственные чиновники проинструктировали его о том, как с ней взаимодействовать. Между тем, в дальнейшем Бирн сказал, что все еще «очень любит» г-жу Бутину.

«Мария должна вернуться домой и однажды стать президентом России, — сказал он. — Это лучшее, что может случиться с Россией и США.»

Мария Бутина. www.facebook.com/mvbutina

Мужчины в ее жизни

Издание напоминает, что Мария Бутина приговорена к заключению после того, как признала себя виновной в том, что не зарегистрировалась в качестве иностранного агента.

Отношения с Бином начались в Лас-Вегасе, где он выступал на съезде FreedomFest, ежегодном собрании либертарианцев. Бутина, по словам самого Бирна, представилась и сказала, что хотела бы поговорить о группе по правам на оружие его это не заинтересовало.

Затем она рассказала другую историю: она работала на высокопоставленного чиновника в Центральном Банке России и хотела, чтобы г-н Бирн отправился в Москву, чтобы поговорить о технологии blockchain. Мистер Бирн договорился встретиться с ней за ланчем в своем гостиничном номере на следующий день.

Они поладили, обсуждая русскую историю, литературу и философию. Она сказала ему: «Вы очень известный человек в России».

Мария Бутина. www.facebook.com/mvbutina

Свидание стало романтическим

В дальнейшем они поддерживали связь посредством смс-сообщений. Она сказала ему, что хочет встретиться с ним в Париже, Риме или Черногории.

Наконец они встретились — но в отеле Bowery в Нью-Йорке в сентябре 2015 года. Бирн, который называет себя 56-летним холостяком, сказал, что свидание в Нью-Йорке быстро стало романтическим. Они встречались еще несколько раз в разных городах США, и она навещала его в его доме в Юте.

Во время этих визитов, как сказал Бирн, она все чаще говорила о стремлении встретиться с людьми, участвующими в президентских кампаниях Хиллари Клинтон, Трампа, сенатора Теда Круза из Техаса и сенатора Марко Рубио из Флориды.

Статья о Мэрии Бутиной. Скан издания The New York Times.

Не расследовали как надо

Сейчас Бирн говорит, что высшие должностные лица правоохранительных органов не провели расследование в отношении Бутиной должным образом. Он написал, что расследование было «меньше о правоохранительных органах и больше о политическом шпионаже, проведенном против Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.»

Дрисколл, адвокат Марии, ссылаясь на обращение Бирна, написал письмо генеральному инспектору Министерства юстиции и управлению профессиональной ответственности 25 июля. В нем он заявил, что Бирн признался адвокату: во время его отношений с Бутиной он «действовал по указанию правительства и федеральных агентов, по их указанию, разжигая романтические отношения с ней.»

Г-н Дрисколл настоятельно призвал должностных лиц Министерства юстиции продолжить изучение заявлений Бирна.