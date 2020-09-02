ООН: задокументировано 450 случаев пыток в Минске во время протестов

В ходе протестов в Белоруссии пропали по меньшей мере 6 человек, сообщают представители Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Всемирная организация также сообщает о 450 задокументированных случаях пыток протестующих.

«Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и жестоком обращении с задержанными в полицейских участках. Власти Беларуси должны немедленно положить конец всем нарушениям прав человека», — отметили в управлении.

Эксперты управления ООН утверждают, что получили сообщения о насилии силовиков в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками, пишет polit.ru.

Организация требует привлечения виновных в пытках к ответственности.

Многотысячные акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. За время протестов были задержаны более 7 тыс. человек, три человека погибли.