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Политика

ООН: задокументировано 450 случаев пыток в Минске во время протестов

В ходе протестов в Белоруссии пропали по меньшей мере 6 человек, сообщают представители Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Всемирная организация также сообщает о 450 задокументированных случаях пыток протестующих.

Вооруженный Александр Лукашенко.
Вооруженный Александр Лукашенко.
Стоп-кадр YouTube

«Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и жестоком обращении с задержанными в полицейских участках. Власти Беларуси должны немедленно положить конец всем нарушениям прав человека», — отметили в управлении.

Эксперты управления ООН утверждают, что получили сообщения о насилии силовиков в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками, пишет polit.ru.

Организация требует привлечения виновных в пытках к ответственности.

Многотысячные акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. За время протестов были задержаны более 7 тыс. человек, три человека погибли.

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