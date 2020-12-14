Операция «ликвидация». Два района Алтая хотят распустить сельсоветы и вместо выборных глав усадить чиновников

Два района в Алтайском крае — Залесовский и Чарышский — намерены провести у себя управленческую революцию. Если все пойдет, как задумано, в районах ликвидируют сельсоветы, а вместо прежней выборной власти усадят на местах чиновников районной администрации. Власти края их поддерживают, но о тиражировании их опыта по всему краю пока не заявляют. И даже призывают не спешить.

Полтора чиновника

Флаг этой революции первым в крае поднял 39-летний глава Залесовского района Александр Пластеев.

О своих шагах по переустройству района он доложил на недавнем заседании правительства края уверенно и даже с воодушевлением. Как будто речь не шла о роспуске сельских советов — этого института вовлечения активных сельчан в организацию собственной жизни.

Суть задуманного — объединить все села района в одно новое образование — муниципальный округ, отказавшись от выборов глав и депутатов сельсоветов да и от сельсоветов вообще.

Референдум. Сибирский сельсовет. sibselsovet.ru

А вместо избранного главы усадить на месте 1,5 чиновника районной администрации (одного из них — на 0,5−0,75 ставки). Ну — это чтобы сельчанам не пришлось мотаться за выписками-справками за тридевять земель, в райцентр.

Того, что в отсутствие выборной власти жизнь в селах замрет, залесовский глава вовсе не опасается.

В своем Instagram он растолковывает подписчикам: инициативы от населения можно будет представлять через уличные комитеты, координационные советы и ТОСы.

Общественный контроль они также вполне способны вести, полагает глава.

Алтайский край. Altapress.ru

Вертикаль власти

Муниципальные округа в России стали возможными в 2019 году, когда Госдума приняла новый закон. Преобразовываться разрешили добровольно и с учетом исторических традиций.

Алтайский край (в лице передовиков-залесовцев) начал свои революционные преобразования позже многих других регионов и только нащупывает свой путь.

Подходы во всех регионах разные. В Красноярском крае, например, «лошадей» не гонят. Если в районе проявили инициативу — хорошо, поддержим. Нет — не настаиваем.

А вот в Кузбассе за дело взялись — ну, скажем так: по-тулеевски (хотя губернатор там и сменился). За один 2019 год упразднили больше десятка районов с их сельсоветами. Там уже 14 муниципальных округов и всего 4 района, по последним данным.

О том, зачем отменять сельскую демократию, в кузбасской прессе говорят, не смущаясь, открытым текстом: выстраиваем вертикаль власти, сокращаем «рать» депутатов и чиновников.

Александр Пластеев ( за трибуной). Altapress.ru

Единое и эффективное

Глава залесовцев за неимением «домашнего», алтайского то бишь, опыта, взял за образец Гурьевский район Кузбасса — это его сосед, и он уже прошел все законные процедуры.

Как глава объясняет свой выбор? Ну, только не экономией бюджета: «Мы уже соптимизировали все, что можно», — утверждает он.

Другое дело — управление территорией (на которое ссылаются и в Кузбассе). Оно станет единым и более эффективным, полагает Александр Пластеев.

Что такое «единое управление», глава не конкретизирует. Ясно лишь, что не последнюю роль в решении о преобразовании играет нехватка квалифицированных кадров на уровне сел.

Александр Пластеев. Altapress.ru

«Виктор Петрович, ну представьте: 10 администраций, 10 уставов, 10 бюджетов, 10 глав, и это большая кадровая проблема. При едином управлении будет одна администрация, один консолидированный бюджет, мы более гибко сможем управлять территорией, — говорил он на заседании правительства, обращаясь к губернатору.

Население Залесовского района — 13 869 человек (на 1 января 2019 года). В нем 9 поселений (сельсоветов), в которые входят 22 села.

Инвесторам понравится

У главы района, вообще, много аргументов в поддержку своей инициативы. Общая его мысль (в понимании автора этих строк): сейчас живем не очень, объединимся — заживем лучше.

К примеру, объединение в муниципальный округ привлечет инвесторов, уверен Александр Пластеев.

Район, по его словам, не может сейчас ввести в оборот 10 тыс. гектаров, потому что это земельные доли сельских поселений.

Вот один из факторов, который просто тормозит приход инвесторов на территорию», — говорит он.

Или вот другой пример: на дороги и обеспечение водой денег у сельсоветов не хватает, бюджеты там слабенькие. Из девяти поселений района самодостаточное одно. Остальным же из вышестоящих бюджетов перепадает 75−95%.

«А заложники кто? Население», — заявляет глава.

На правильном пути

В том, что без сельсоветов лучше, чем с ними, энергичный залесовский глава сумел убедить восемь из девяти представительных органов поселений. За то, чтобы их, депутатов, больше не выбирали, проголосовали 89 из 99 народных избранников (уровня сельсоветов).

После публичных слушаний по преобразованию Залесовского района в муниципальный округ. @zalesovo.glavnoe

Против был один Шатуновский сельсовет — небольшой по населению (менее 800 человек, по данным Росстата). Да и то — как говорит Александр Пластеев, большинство жителей идею одобрили, а воспротивились только шатуновские депутаты.

Но их маленький протест на решение не повлиял. 26 ноября депутаты райсовета приняли решение о преобразовании района в муниципальный округ.

Правда, это еще не конец истории: надо, чтоб депутаты АКЗС приняли отдельный закон, нужен новый устав, границы и много еще чего. Но Пластеев готов двигаться дальше — он уверен, что на правильном пути.

На сессии Залесовского районного собрания. Тема — преобразование района в округ. @zalesovo.glavnoe

Без депутатов жили приемлемо

В Чарышском районе успехи пока не такие блестящие: пять поселений за — три против. Но 50-летний глава района Александр Ездин тоже считает, что муниципальный округ — это хорошо.

Он объясняет: кадров для работы в сельсоветах не хватает. В сельсоветах, проголосовавших против, скоро просто некого будет выбирать — ни в депутаты, ни в главы…

Ездин прекрасно помнит, как жили в селах без выборов. Нормально жили.

«Не было у нас депутатов до 2003 года. Глава сельсовета назначался главой района. И та схема была приемлемой», — считает Чарышский глава (в 2000 году его самого назначили главой Озерского сельсовета).

К тому же сельсоветы Чарышского района уже сейчас отдали бухучет и культуру на район.

В культурно-досуговом центре Чарышского района ( фото 2018 года). Altairegion22.ru

«Мы создали районный культурно-досуговый центр и всех работников культуры поселений забрали на уровень района с 2017 года», — говорит глава.

Население Чарышского района — 11 166 человек (на 1 января 2019 года). В нем девять сельсоветов, в которые входят 32 села.

Публичные слушания. altapress.ru.

Боятся протестов

Надо сказать, что не все региональные власти с энтузиазмом восприняли новые возможности поэкспериментировать с местным самоуправлением. И на то есть причины.

«Во многих субъектах есть опасения серьезного повышения протестной активности в связи с ликвидацией поселенческого уровня», — объясняет Юрий Проскурин.

В Республике Алтай, к примеру, в ближайший год заниматься укрупнением не хотят именно поэтому — боятся ухудшить общественно-политическую обстановку. А вот в Томской и Новосибирской областях ничего не планируют укрупнять, потому что устраивает то, что есть.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин. altai-republic.ru

Власть далекая и не близкая

Ну, а само население опасаются того, что власть будет уже не так близко, особенно в отдаленных селах.

В Чарышском районе, судя по словам его главы, это, собственно, главный мотив тех, кто был против. Столько реорганизаций проходило — и каждый раз структуры власти от людей все дальше и дальше.

«Военные комиссариаты ушли от нас в Усть-Калманку, налоговая инспекция уехала в Алейский район. А сейчас еще сельский совет уедет в район. Вот этот вопрос людей пугает», — объясняет Александр Ездин.

Юрий Земский vladimir-pelevin.blogspot.ru

Лучше не стало

Насколько, вообще, обоснованы надежды глав на то, что жить станет лучше после ликвидации сельсоветов?

«Что выиграют жители сел от такого преобразования?» — поинтересовался Юрий Земский, главный федеральный инспектор по Алтайскому краю.

Пока опыт (а он очень маленький) этих надежд не оправдывает. Проще стало только муниципальным служащим.

«Как в Пермском крае или Ставрополье стало и что жители почувствовали, я вам сказать не могу. А для районной власти система управления стала удобнее», — ответил федеральному инспектору Юрий Проскурин.

Юрий Проскурин. Altapress.ru

Решили не спешить

И все же в некоторых регионах страны это преобразование продвигают. Кое-где даже стимулируют материально.

Рациональные пермяки, к примеру, новорожденным муниципальным округам дают субсидию: на рубль, сэкономленный на управленческих расходах, прибавляют рубль из краевого бюджета.

Заложили там и личную мотивацию муниципальных элит — выдают пособия в размере зарплаты главе района (главе администрации) и их замам, главам поселений и даже председателям районных собраний и сельских советов.

Но в Алтайском крае все же решили пока не спешить — по крайней мере, такую мысль высказал Юрий Проскурин.

«Эпиграфом к вашему выступлению может быть „Спешить медленно, торопиться не спеша“», — прокомментировал выступление Проскурина губернатор края Виктор Томенко.

«Людям будет вообще невпротык»

Алексей Кобяков гордится местным клубом. Немного их осталось в селах. Анна Зайкова

Алексей Кобяков,

депутат Тугозвоновского сельсовета Шипуновского района:

Какой в этом смысл, не понимаю. Экономии это не даст — депутаты сельсовета зарплаты не получают. А людям проще, когда есть депутаты. Вот я иду по деревне — а мне говорят: «Мы тебя что — зря выбирали? Ты чего для меня сделал»? Идешь и делаешь. А простого человека и в районе, и в крае слушать не будут. Если говоришь «Я депутат» — это значение имеет. Другое дело, что выборы у нас сейчас не демократичные, результат предрешен. Не выборы, а пародия. Поэтому у нас и бардаки. Надо кандидатов в депутаты выдвигать на сходах села. Но если депутатов вообще не будет, люди в деревне окажутся брошенными. При новой системе кого назначат? Нужного, своего человека, который слова людям не даст сказать. Людям будет вообще невпротык. Им некуда будет обратиться. Мы вот школы уже поукрупняли все. Раньше моя жена была директором школы в поселке Новосельском, сама все решала. Присоединили к Тугозвоновской. Так у нас два года сломанную дверь не могли заменить.

«Порядка десяти районов края вполне могут перейти»

Заместитель председателя комитета по местному самоуправлению АКЗС Иван Мордовин. Дмитрий Медведев.

Иван Мордовин,

депутат АКЗС ( телеграм-канал Мордовина):