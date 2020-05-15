Оперштаб: в Алтайском крае пока не будут смягчать режим ограничений

Эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае пока не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий, сообщает оперативный штаб.

Вопрос снятия ряда ограничений в регионе сегодня внес на рассмотрение оперативного штаба губернатор края Виктор Томенко.

Сложившийся разумный баланс между ограничительными мерами и разрешением на деятельность большинства отраслей экономики края под контролем требований Роспотребнадзора позволяет удерживать распространение коронавируса в регионе.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в РФ, в крае сохраняется один самых низких показателей летальности в Сибири.

Виктор Томенко неоднократно говорил о необходимости смягчения режима ограничений для стабильной работы организаций всех сфер деятельности региона. Анализ ситуации показывает, что выбранная в крае гибкая модель ограничений позволяет оперативно реагировать на складывающуюся эпидобстановку.

А она, по результатам прошедших праздников, вызывает определенную тревогу у эпидемиологов.

Правительство Алтайского края , флаг. altapress.ru

За два прошедших дня в крае подтверждено 77 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших возросло до 847 человек, в их числе — 108 детей.

С 8 мая Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека внедрены в работу методические рекомендации, в которых установлены показатели для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях пандемии коронавируса.

Ирина Пащенко. Altairegion22.ru «Наша эпидситуация неустойчивая, показатели меняются в зависимости от роста количества инфицированных. В последние дни ежедневно регистрируется от 20 до 43 случаев заболевания. Ситуация эта ожидаемая, она всем понятная. Это первомайские праздники, когда жители края нарушали требования и рекомендации по соблюдению режима самоизоляции и прочих ограничительных мер. Анализ сегодняшней ситуации, неустойчивая динамика основных показателей, не позволяют нам рекомендовать снять ограничительные мероприятия», — сказала руководитель управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко.

Министр здравоохранения края Дмитрий Попов проинформировал о том, что среди заразившихся коронавирусом отмечается увеличение количества пациентов со средней и тяжелой степенью течения болезни.

Дмитрий Попов. Анна Зайкова , altapress.ru.

«Здесь мы от недели к неделе видим увеличение количества пациентов среднетяжелых и тяжелых, которые мы переводим на искусственную вентиляцию легких. При этом мы транспортируем пациентов из районов Алтайского края. Это прогнозируемая ситуация, это накопление, это характерно для всех регионов России, кто сталкивается сейчас с коронавирусом. Это говорит о том, что заболевание протекает непросто», — отметил Попов.

В ходе заседания штаба отмечалось, что на следующей неделе в зависимости от развития эпидемической ситуации с коронавирусом в Алтайском крае может быть рассмотрен вопрос о смягчении действующего в регионе режима ограничительных мер.

Соблюдение всех гигиенических рекомендаций, масочного режима, а также предписанных ограничений, позволит ускорить их значительное смягчение. Тем более в общероссийской классификации наш регион находится на втором этапе снятия ограничений.