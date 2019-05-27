Фракция «Справедливая Россия» предлагает принять закон, чтобы семьям выплачивалась ежемесячную компенсацию за непредоставление ребенку в возрасте от 1,5 до 3 лет места в детском саду. Такой законопроект планируется рассмотреть на сессии 30 мая. Однако губернатор Виктор Томенко уже дал отрицательное заключение.

Что предлагают эсэры?

Справедливороссы предлагают с 1 января 2020 года выплачивать семьям, детям которых от 1.5 до 3 лет не досталось мест в детсадах и которые ходят в частное учреждение, выплачивать по 5 тысяч рублей плюс районный коэффициент.

На компенсацию, по их мнению, может претендовать:

— один из родителей на совместно проживающего с ним ребенка,

— если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленную в Алтайском крае по основным социально-демографическим группам населения,

— при условии устройства ребенка в частную дошкольную организацию.

Детский сад. Ребенок. СС0

Почему разработчики считают доплату важной?

«Эсэры» объясняют: родители таких детей уже не получают пособие по уходу за ребенком и при этом не могут устроить ребенка в детсад. Соответственно, один из родителей сидит дома с ребенком, не получая никакого дохода, или вынужден оплачивать частный детский сад или услуги няни. Это «негативным образом сказывается на доходе семьи и возможности обеспечить ребенку достойный уровень жизни», — говорится в пояснительной записке.

В Алтайском крае, по данным минобра на 1 февраля, число детей от 1,5 до 3 лет, нуждающихся в устройстве в детсад, составляет 5558 человек.

Почему губернатор против?

В официальном документе за подписью Виктора Томенко называется несколько причин.

1. Частные организации, реализующие программы дошкольного образования или оказывающие услуги по присмотру за маленькими детьми, есть не во всех городах края, а в подавляющем большинстве сел и вовсе отсутствуют. То есть возможность получить компенсацию будет зависеть от того, есть такое учреждение или нет. А это противоречит принципам социальной политики и может вызвать социальное напряжение.

Детский сад. Песочница. СС0

2. В 51 городе и районе (то есть в 74% муниципалитетов) дети 1,5−3 лет ходят в детсады. В 10 из 18 оставшихся муниципальных образований, где есть очередь, нуждаемость составляет не более 50 мест в каждом.

3. Согласно указу президента Владимира Путина, до 2021 года доступность детсадов для детей до 3 лет должна стать 100-процентной. Для этого в крае построят 14 садов-яслей в 10 городах и районах края. Из федерального бюджета на это выделят почти 2 млрд рублей, из краевого — еще 20,2 млн. Эти меры позволят закрыть всю потребность с ясельных местах во всех городах и районах региона.