Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 мая 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

В Алтайском крае оппозиция предлагает ввести доплаты на детей с 1,5 до 3 лет, власти — против

Фракция «Справедливая Россия» предлагает принять закон, чтобы семьям выплачивалась ежемесячную компенсацию за непредоставление ребенку в возрасте от 1,5 до 3 лет места в детском саду. Такой законопроект планируется рассмотреть на сессии 30 мая. Однако губернатор Виктор Томенко уже дал отрицательное заключение.

Дети. Карандаши. Детский сад.
Дети. Карандаши. Детский сад.
СС0.

Что предлагают эсэры?

Справедливороссы предлагают с 1 января 2020 года выплачивать семьям, детям которых от 1.5 до 3 лет не досталось мест в детсадах и которые ходят в частное учреждение, выплачивать по 5 тысяч рублей плюс районный коэффициент.

На компенсацию, по их мнению, может претендовать:

— один из родителей на совместно проживающего с ним ребенка,

— если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленную в Алтайском крае по основным социально-демографическим группам населения,

— при условии устройства ребенка в частную дошкольную организацию.

Детский сад. Ребенок.
Детский сад. Ребенок.
СС0

Почему разработчики считают доплату важной?

«Эсэры» объясняют: родители таких детей уже не получают пособие по уходу за ребенком и при этом не могут устроить ребенка в детсад. Соответственно, один из родителей сидит дома с ребенком, не получая никакого дохода, или вынужден оплачивать частный детский сад или услуги няни. Это «негативным образом сказывается на доходе семьи и возможности обеспечить ребенку достойный уровень жизни», — говорится в пояснительной записке.

В Алтайском крае, по данным минобра на 1 февраля, число детей от 1,5 до 3 лет, нуждающихся в устройстве в детсад, составляет 5558 человек.

Почему губернатор против?

В официальном документе за подписью Виктора Томенко называется несколько причин.

1. Частные организации, реализующие программы дошкольного образования или оказывающие услуги по присмотру за маленькими детьми, есть не во всех городах края, а в подавляющем большинстве сел и вовсе отсутствуют. То есть возможность получить компенсацию будет зависеть от того, есть такое учреждение или нет. А это противоречит принципам социальной политики и может вызвать социальное напряжение.

Детский сад. Песочница.
Детский сад. Песочница.
СС0

2. В 51 городе и районе (то есть в 74% муниципалитетов) дети 1,5−3 лет ходят в детсады. В 10 из 18 оставшихся муниципальных образований, где есть очередь, нуждаемость составляет не более 50 мест в каждом.

3. Согласно указу президента Владимира Путина, до 2021 года доступность детсадов для детей до 3 лет должна стать 100-процентной. Для этого в крае построят 14 садов-яслей в 10 городах и районах края. Из федерального бюджета на это выделят почти 2 млрд рублей, из краевого — еще 20,2 млн. Эти меры позволят закрыть всю потребность с ясельных местах во всех городах и районах региона.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость