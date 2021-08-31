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Политика
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Определены победители выборов в Калманском районе

Депутатов районного собрания выбрали в Калманском районе Алтайского края. В числе победителей выборов помимо представителей правящей партии также оказались кандидаты от партии «Справедливая Россия — за правду» Андрей Долгов и Игорь Бенцлер.

Выборы.
Выборы.
Фото: Стас Хазиев

Голосование на дополнительных выборах депутатов районного собрания состоялось 29 августа.

В списки избирателей были включены 8273 человека, средняя явка составила 19,7%.

Всего в дополнительных выборах депутатов приняли участие 13 кандидатов, выдвинутых по трем многомандатным избирательным округам. В результате голосования депутатами Собрания депутатов Калманского района Алтайского края избраны:

  • Долгов Андрей Сергеевич, получивший 30,45% голосов избирателей;
  • Клабукова Оксана Александровна, получившая 37,92% голосов избирателей;
  • Бенцлер Игорь Викторович, получивший 36,50% голосов избирателей;
  • Галькина Алёна Владимировна, получившая 40,27% голосов избирателей;
  • Цуриков Александр Владимирович, получивший 21,24% голосов избирателей;
  • Пикина Надежда Андреевна, получившая 35,51% голосов избирателей;
  • Рифер Денис Александрович, получивший 53,88% голосов избирателей.

Напомним, что 17 — 19 сентября в Алтайском крае пройдут выборы депутатов Госдумы и нового созыва регионального законодательного собрания.

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