Определены победители выборов в Калманском районе

Депутатов районного собрания выбрали в Калманском районе Алтайского края. В числе победителей выборов помимо представителей правящей партии также оказались кандидаты от партии «Справедливая Россия — за правду» Андрей Долгов и Игорь Бенцлер.

Голосование на дополнительных выборах депутатов районного собрания состоялось 29 августа.

В списки избирателей были включены 8273 человека, средняя явка составила 19,7%.

Всего в дополнительных выборах депутатов приняли участие 13 кандидатов, выдвинутых по трем многомандатным избирательным округам. В результате голосования депутатами Собрания депутатов Калманского района Алтайского края избраны:

Долгов Андрей Сергеевич , получивший 30,45% голосов избирателей;

получивший 30,45% голосов избирателей; Клабукова Оксана Александровна , получившая 37,92% голосов избирателей;

получившая 37,92% голосов избирателей; Бенцлер Игорь Викторович , получивший 36,50% голосов избирателей;

получивший 36,50% голосов избирателей; Галькина Алёна Владимировна , получившая 40,27% голосов избирателей;

получившая 40,27% голосов избирателей; Цуриков Александр Владимирович , получивший 21,24% голосов избирателей;

получивший 21,24% голосов избирателей; Пикина Надежда Андреевна , получившая 35,51% голосов избирателей;

получившая 35,51% голосов избирателей; Рифер Денис Александрович , получивший 53,88% голосов избирателей.

Напомним, что 17 — 19 сентября в Алтайском крае пройдут выборы депутатов Госдумы и нового созыва регионального законодательного собрания.