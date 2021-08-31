Определены победители выборов в Калманском районе

Голосование на дополнительных выборах депутатов районного собрания состоялось 29 августа.
В списки избирателей были включены 8273 человека, средняя явка составила 19,7%.
Всего в дополнительных выборах депутатов приняли участие 13 кандидатов, выдвинутых по трем многомандатным избирательным округам. В результате голосования депутатами Собрания депутатов Калманского района Алтайского края избраны:
- Долгов Андрей Сергеевич, получивший 30,45% голосов избирателей;
- Клабукова Оксана Александровна, получившая 37,92% голосов избирателей;
- Бенцлер Игорь Викторович, получивший 36,50% голосов избирателей;
- Галькина Алёна Владимировна, получившая 40,27% голосов избирателей;
- Цуриков Александр Владимирович, получивший 21,24% голосов избирателей;
- Пикина Надежда Андреевна, получившая 35,51% голосов избирателей;
- Рифер Денис Александрович, получивший 53,88% голосов избирателей.
Напомним, что 17 — 19 сентября в Алтайском крае пройдут выборы депутатов Госдумы и нового созыва регионального законодательного собрания.