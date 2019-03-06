Определили самую стильную женщину-политика в России

Самая стильная женщина в российской политике — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Во всяком случае, так считает эксперт по этикету Альбина Холгова.

Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.

«Стиль Валентины Матвиенко полностью воплощает монументальную государственность», — сообщила эксперт сайту News.ru.

Второго места в ТОП-5 за «кукольные локоны» и «ажурные туалеты» удостоилась вице-премьер Татьяна Голикова. На третье место Холгова поставила заместителя секретаря генсовета партии «Единая Россия» Ольгу Баталину, стиль которой она назвала «сдержанной женственностью», пишет ura.ru.

Также в список самых стильных женщин-политиков вошла официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, отмечает Life.ru. Замыкает рейтинг верная своему стилю первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Ранее известный историк моды Александр Васильев признал самой стильной и модной женщиной России звезду проекта «Дом-2», телеведущую и певицу Ольгу Бузову, напоминают «Дни.ру».