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Опрос. Чего не хватает российской Конституции?

День Конституции отмечается 12 декабря в России. В нашей стране вокруг основного закона нередко возникают споры и дискуссии. Редакция altapress.ru выяснила у экспертов, чего сегодня не хватает российской Конституции.

Конституция РФ.
Конституция РФ.
Google.Images.

Как быть с обязанностями перед гражданами?

Михаил Литвинов.
Михаил Литвинов.
vk.com.

Михаил Литвинов,
политолог:

На самом деле все знают, что в Конституции у нас закреплены права и обязанности граждан. Но как быть с правами и обязанностями органов власти перед гражданами? Этого я в основном законе не видел.

Кроме того, наша Конституция внутренне по своему посылу имеет сильную связь с Советским Союзом. Да, в Основном законе декларируются правильные вещи. Право на труд, право на здравоохранение. Но у нас в стране сейчас разное здравоохранение — государственное и частное. Так на какое здравоохранение мы имеем право?

Поэтому получается. Что страна сильно изменилась, жизнь изменилась, а основной закон остается неактуализированным.

Неписанные законы, как правило, важнее

Юрий Ряполов.
Юрий Ряполов.
Анна Зайкова

Юрий Ряполов,
депутат Барнаульской гордумы:

Дискуссии о Конституции то и дело всплывают в обществе. Часто слышатся предложения, связанные с тем, что основной закон следует изменить, внести в него какие-то правки. Но я исхожу из того, что сейчас не это главное. Другой вопрос, что мы видим, как изменяется отношение к учителю, врачу, как они воспринимаются будто обслуживающий персонал.

И если честно, многое меня разочаровывает. Я думаю, все должно строиться на разумности и на нормальном отношении друг к другу. А сейчас, к сожалению, мы часто апеллируем к писанным законам, но забываем про законы неписанные, которые, как правило, важнее для здоровья самого общества.

Конкретики бы…

Антон Понкрашёв.
Антон Понкрашёв.
vk.com/ponkrashev.

Антон Понкрашёв,
политолог:

Российская Конституция, в целом, документ очень сбалансированный. Есть отдельные моменты, где одни части противоречат другим, но их немного и они несущественны. Главное, чего, наверное, не хватает нашей Конституции — это конкретики. Потому что получается так, что в статье говорится одно, а трактовка может быть абсолютно другой.

Например, в статье 5, пункте 2 говорится: «Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и законодательство».

Однако разрешение республикам иметь собственную конституцию ставит их в привилегированное положение по отношению к обычным регионам РФ, которые иметь свою конституцию не могут. Хотя по Конституции все субъекты равны.

Проблемы с исполнением

Ирина Солнцева.
Ирина Солнцева.
Анна Зайкова, altapress.ru

Ирина Солнцева,
депутат АКЗС от Единой России:

Конституция у нас неплохая, не хватает только ее исполнения. Причем, полностью по всем статьям. У нас многое провозглашается, но не реализуется как надо, как прописано в ней.

Если Конституция не работает, нет смысла ее менять

Антон Доровских.
Антон Доровских.
vk.com/adorovskikh

Антон Доровских,
исполнительный директор «Ассоциации по защите прав заемщиков»:

На мой взгляд, Конституция как основополагающий документ должна иметь юридическую силу в том числе и в судебных процессах. Однако среди юристов ссылаться на ее нормы в судебном процессе считается дурным тоном (возможно, кто-то со мной не согласится).

Я не видел еще ни одного решения суда, которое содержало бы ссылки на Конституцию РФ. Хотя, может быть, это обывательское мнение — по образованию я не юрист. Правда, оговорюсь: ст. 51 Конституции РФ о не свитетельствовании против себя и близких встречал частенько.

По поводу того, чего в ней не хватает… Если она не работает у нас в стране как нормативный правовой акт высшей силы, то хоть всю ее полностью перепиши — ничего не изменится. Сейчас много споров и обсуждений идет про то, что много лет назад народ голосовал не за Конституцию, а только за ее проект, что по Конституции государственная или иная идеология запрещена и прочее… Здравый смысл в этом есть.

Так или иначе — Конституция не работает. И, значит, это кому-то нужно.

Не надо трогать Конституцию

Александр Гончаренко.
Александр Гончаренко.
Стас Хазиев

Александр Гончаренко,
председатель отделения партии «Яблоко» в Алтайском крае:

Российской Конституции всего хватает. Это нормальный, рабочий документ. Основному закону не хватает того, что сегодняшняя власть его не выполняет. И в этом главная проблема. Те, кто избран или поставлен на свои посты, чтобы гарантировать исполнение Конституции, сами же не соблюдают ее статьи. Это касается и свободы волеизъявления, и возможности проводить общественно-политические акции, и прочего, прочего, прочего. Так что Конституцию трогать не надо. Спрашивать нужно с тех, кто превращает этот документ в рудимент.

Не хватает неукоснительного соблюдения

Владимир Семенов.
Владимир Семенов.
Анна Зайкова

Владимир Семенов,
лидер фракции ЛДПР в АКЗС:

У нас с конституцией все в порядке. Но мне кажется, что нам не хватает ее неукоснительного соблюдения.

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