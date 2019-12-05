Опрос. Герой нашего города: кто спасет Барнаул от бедности и уныния?

Прием документов для участия в конкурсе, на котором определят будущего главу Барнаула, стартует 5 декабря. В этом контексте редакция altapress.ru задала своим экспертам вопрос — кто может избавить краевую столицу от бедности и уныния?

Пока что с выдвижением своих представителей на пост главы города определились две партии — коммунисты и ЛДПР. Первые хотят видеть руководителем Барнаула депутата гордумы Елену Хрусталеву, вторые — члена муниципального представительного органа Алексея Скосырского. Впрочем, в самое ближайшее время станут известны и другие претенденты на вакантное кресло.

Кто не боится взять ответственность на себя

Людмила Суслова. Анна Зайкова

Людмила Суслова,

депутат АКЗС:

Глава города, в первую очередь, должен быть самостоятельным и уметь принимать решения. Он должен быть взвешенным, вдумчивым политиком, который не боится взять на себя ответственность. Я убеждена, что градоначальник должен быть и хозяйственником, и политиком одновременно. Дело в том, что занимая такую должность, просто невозможно быть вне политики. При этом, конечно, он должен знать городское хозяйство, все проблемные точки. В целом, я считаю, что нашему городу не хватает жесткого управленца. Если же говорить о предыдущих градоначальниках города, то по моему мнению, эти критериям отвечал, конечно же Владимир Николаевич Баварин.

Народный избранник

Александр Молотов. Анна Зайкова

Александр Молотов,

кандидат юридических наук , глава фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

Градоначальник, избранный народом. Может и не спасёт, но люди точно будут чувствовать свою сопричастность к решению вопросов Барнаула, а мэр — свою ответственность перед горожанами.

От бедности и уныния город может избавить хороший бюджет

Сергей Асеев. Предоставлено altapress.ru.

Сергей Асеев,

политолог:

От бедности и уныния город может избавить хороший бюджет. Ну, а если говорить о качествах, которые должны быть у глава города, то понятно, что это ответственность, компетентность, наличие управленческих навыков. Но ведь нужно понимать, что один человек ничего не решит. Грамотный управленец — это тот, кто может контролировать процессы и вовремя реагировать на проблемные моменты. Не зря сегодня так часто вспоминают Баварина. Он на протяжении долгого времени мог держать все процессы под контролем. Его знали на всех городских предприятиях, он умел говорить с простыми людьми, лично изучал проблемы города и видел их. А сейчас проблема отчасти заключается в том, что региональные власти не видят во главе города публичного человека, а скорее заинтересованы в неком скрытом исполнителе.

Кто спасет? Волшебник!

Мария Прусакова. Олег Богданов

Мария Прусакова,

депутат АКЗС , первый секретарь крайкома КПРФ:

Кто спасет? Волшебник! Только он и спасет наш город, если отвечать на ваш вопрос. Сегодня Барнаул — часть региона, который находится в определенных экономических условиях и является дотационным. Всем понятно и абсолютно очевидно, что сегодня изменив только руководителя города, кардинально поменять ситуацию по уровню жизни в Барнауле в отрыве от региона не получится. Можно поменять приоритеты, исходя из которых распределяются средства городского бюджета. Не плитку менять на Ленинском, а строить жилье для детей сирот. Решать вопросы по другим социально-важным проблемам, которых сегодня очень много в городе. Мы готовим программу, будем с ней выступать. Естественно считаем, что та программа и наш кандидат, Хрусталева Елена Викторовна, как раз способны, как минимум, улучшить ситуацию в городе. А если говорить, кто спасет, то я уже сказала: прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете, только он может спасти.

В отрыве от кланов

Андрей Щукин ( в центре). Анна Зайкова

Андрей Щукин,

замминистра юстиции Алтайского края: