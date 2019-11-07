Опрос. В поисках Ильича: кто сегодня может стать новым Лениным?

Редакция altapress.ru провела опрос и попыталась узнать, есть ли сегодня на политическом горизонте хоть кто-то, кто мог бы по уровню образования, масштабу мышления и революционной страсти стать новым Лениным.

Настоящих буйных мало

Владимир Райфикешт. altapress.ru.

Владимир Райфикешт,

экс-губернатор Алтайского края:

Странный вопрос. Ленина, как и Сталина или Троцкого не повторить, это уникумы, как и каждый человек. Сегодняшние политики? Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Да и Ленин, честно говоря, был не вожак, а Октябрьская революция — не революция. Лидеров в сегодняшней КПРФ вообще нет, Зюганов — недоразумение одно. Из всех политиков наиболее яркий — Леша Навальный. Хоть и говорят, что он проект Кремля, но я думаю, это не так.

Он такой один

Константин Лукин. Анна Зайкова

Константин Лукин,

политтехнолог:

Революционер — это состояние «души», это попытка всегда и последовательно выступать за изменение системы ради идеи. Для него главное — не сиюминутные выборы или тема, а постоянная попытка смены общественно-политической формации. Под эти критерии, пожалуй, только Сергей Удальцов подходит (один из лидеров протестного движения в 2011—2013 годах. — Прим. Altapress.ru).

Человека — нет

Виталий Сафронов возглавлял фракцию КПРФ. Олег Богданов

Виталий Сафронов,

экс-депутат АКЗС:

Это трагедия, потому что такого человека сейчас нет. Нет человека, который мог бы так же четко, как Ленин, видеть свое время, эпоху и реальное положение дел в стране. Все умные люди сейчас читают «Капитал» Маркса и Ленина почитывают, чтобы не прогореть и выжить. Современное общество испытывает в таких мыслителях огромную потребность. Нет человека, который бы мог заглянуть вперед на века.

Пойдем сегодня ночью

Юрий Красильников. Юрий Красильников.

Юрий Красильников,

красный блогер:

Народ на революцию сам ведь поднимается. Должна сформироваться революционная ситуация — крайняя степень недовольства. Тогда на смену бытовым вопросам приходят политические. И вот народ идет менять власть. Главное решить, в какой именно момент. Завтра будет, например, поздно, а сегодня рано, значит, надо идти ночью. Не знаю личности, по масштабу подобной Ленину. Вопрос в том, что масштаб виден уже после всех революций, должно время пройти. Русский народ способен из своей массы выдать таких личностей, как Ленин, как Сталин. Даже как Путин, прости Господи. Если общество будет требовать кардинальных перемен, то кто-нибудь обязательно возьмет на себя ответственность и возглавит протестное движение.

«Они закончились ещё во времена Ганди»

Александр Молотов. Анна Зайкова

Александр Молотов,

кандидат юридических наук , глава фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

Нет сейчас таких — «настоящих буйных мало — вот и нету вожаков»! А те, кто изображает из себя революционеров — преимущественно провокаторы и попы Гапоны. Либо неадекватные эгоисты, которые на самом деле думают только о себе, а не о людях, которых призывают к бунту. Возьмите Вячеслава Мальцева — уж такой революционер был, так всех призывал на улицы выходить, а чуть прижали, сразу сбежал за границу. Или Навальный — пока он по Финляндиям и Испаниям ездит отдыхать, те, кого он призывал выходить на несанкционированные митинги в СИЗО или в тюрьмах сидят, и его это особо не трогает. Вот такие они — современные революционеры. Людей, которые готовы за свои взгляды идти до конца, не осталось. Они закончились ещё во времена Ганди, Гавела и Валенсы.

Ставлю на Грету Тунберг

Роман Лакруа. Анна Зайкова

Роман Лакруа,

руководитель Dagestan Technology , издательского дома имени Рикардо Милоса:

Для меня Ленин величайший человек 20-го века, определивший в том числе лицо века 21-го. Ленин создал из ничего, на пустом месте бывшей европейской державы механизм государственного террора и тоталитаризма. Однопартийная система, лагеря, колхозы, вездесущая пропаганда, показательные процессы, всесилие спецслужб и т.д. По Ленину жили миллиарды людей. Кто может повторить успех в 21 веке? Лично я ставлю на Грету Тунберг и в широком плане на эко-активистов. Вот эти ребята научат нас любить природу.

Невнятные критиканы власти

Лариса Зорина. onf.ru.

Лариса Зорина,

председатель краевого профсоюза работников культуры: