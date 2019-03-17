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Политика

Опрос показал, как украинцы относятся к русским

Подавляющее большинство украинцев положительно относятся к русским, свидетельствуют данные опроса NewsOne, сообщили «РИА Новости».

Опрос.
Опрос.
СС0

Результаты исследования показали в эфире одной из программ телеканала. Под конец эфира в опросе приняли участие 21552 человека.

Украинским телезрителям задали вопрос: «Как вы относитесь к русским?». В результате 98% опрошенных ответили «позитивно», и лишь 2% респондентов заявили о негативном отношении.

Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) выявил, что 29,9% граждан Украины поддерживают изучение в школах русского языка в том же объеме, что и украинского, а 7,8% считают, что изучать русский язык не стоит изучать вообще. КМИС проводил похожий соцопрос 20 лет назад. Тогда за одинаковое количество часов русского и украинского языка в школах выступили 46% граждан страны.

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