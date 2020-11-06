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6 ноября
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Политика

Опрос: 30% россиян не доверяют Путину

30% россиян не доверяют президенту РФ Владимиру Путину, следует из результатов исследования Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

11 февраля в Барнауле на площади Сахарова состоялась патриотическая акция под лозунгом "Нам есть что защищать". В ходе акции прошли социальная ярмарка, народные гуляния, выступления творческих коллективов и митинг в поддержку Путина.
11 февраля в Барнауле на площади Сахарова состоялась патриотическая акция под лозунгом "Нам есть что защищать". В ходе акции прошли социальная ярмарка, народные гуляния, выступления творческих коллективов и митинг в поддержку Путина.
Анна Зайкова

60% опрошенных граждан России заявили, что доверяют главе государства, оставшиеся 10% затруднились с ответом.

62% респондентов сообщили, что довольны работой Владимира Путина на своем посту. 24% отметили, что Путин не справляется с обязанностями, 14% участников интервью не смогли оценить, плохо или хорошо работает президент.

По данным ФОМ, почти половина опрошенных россиян — 48% — считают, что правительство России работает плохо, 36% респондентов устраивает деятельность кабинета министров, пишет polit.ru.

48% опрошенных высоко оценили работу премьер-министра России Михаила Мишустина, 20% заявили, что Мишустин плохо справляется с поставленными задачами. Больше трети граждан страны — 32% — не смогли оценить работу премьер-министра.

Во всероссийском телефонном опросес 30 октября по 1 ноября приняли участие 4000 респондентов.

Данные исследования опубликованы на сайте фонда.

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