Опрос: 30% россиян не доверяют Путину

60% опрошенных граждан России заявили, что доверяют главе государства, оставшиеся 10% затруднились с ответом.
62% респондентов сообщили, что довольны работой Владимира Путина на своем посту. 24% отметили, что Путин не справляется с обязанностями, 14% участников интервью не смогли оценить, плохо или хорошо работает президент.
По данным ФОМ, почти половина опрошенных россиян — 48% — считают, что правительство России работает плохо, 36% респондентов устраивает деятельность кабинета министров, пишет polit.ru.
48% опрошенных высоко оценили работу премьер-министра России Михаила Мишустина, 20% заявили, что Мишустин плохо справляется с поставленными задачами. Больше трети граждан страны — 32% — не смогли оценить работу премьер-министра.
Во всероссийском телефонном опросес 30 октября по 1 ноября приняли участие 4000 респондентов.
Данные исследования опубликованы на сайте фонда.