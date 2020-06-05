Опрос: россияне становятся все агрессивнее по отношению к высшей власти

Россияне стали более политизированными и более агрессивными по отношению к высшей власти, пришел к выводам экономист Михаил Дмитриев в ходе социологического исследования. По его мнению, эта агрессия во время карантина «перекипает» на кухнях, но может вылиться в протесты. Мнение ученого приводит The Insider.

Михаил Дмитриев пришел к выводу, что «крымский консенсус» — условное согласие россиян терпеть лишения в обмен на имперское величие — продержался три года, с 2014 до конца 2017 года.

Затяжной характер экономических проблем 2015—2016 годов сделал свое дело. Крым уже не воодушевляет и не вытесняет на второй план другие проблемы. Сыграло роль и то, что доходы так и не восстановились до «докрымского» уровня. Накануне пандемии они были примерно на 7% ниже, чем в 2013 году.

Эрозия «крымского консенсуса» проявилась прежде всего в смещении приоритетов россиян. Изменения проявили себя сразу после президентских выборов 2018 года, этому способствовало решение Кремля повысить пенсионный возраст.

В Барнауле прошел митинг против повышения пенсионного возраста. Константин Санталов.

Но уже к концу 2018 года приоритеты людей сместились. Они начали в меньшей степени сосредоточиваться на своем материальном положении и в большей степени — на гражданских правах и свободах, справедливость стали воспринимать как правовое равенство.

К концу 2018 года у россиян возросло критическое отношение к сложившейся тогда внешней политике. Они начали предъявлять запрос на миролюбие, бесконфликтность в отношениях со всеми странами — и западными, и незападными.

Дмитриев также отметил явное повышение агрессивности в отношении властей. Ничего подобного не наблюдалось даже в 2018 году, после принятия закона о повышении пенсионного возраста — в целом, люди относились к власти достаточно спокойно и терпимо.

Алексей Навальный www.instagram.com/navalny/

А сейчас относятся эмоционально, даже резко. «Мы впервые заметили эту агрессию год назад, в начале 2019 года. Сейчас она заметно выросла. Количество резких высказываний было высоким уже в 2019 году, а сейчас оно просто зашкаливает», — сказал экономист.

Интересно, что отношение к любым оппозиционным политикам очень плохое, в том числе и по отношению к Навальному. Если о нем и упоминают в ходе соцопроса, то многие говорят, что он слишком агрессивен и не имеет конструктивной программы.

.