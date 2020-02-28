Опрос: всего 25% россиян готовы голосовать за поправки в Конституцию

Только 25% россиян решили, что пойдут и проголосуют за путинские поправки в Конституцию, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», пишут « Открытые медиа ».

Исследование показало, что еще 40% граждан намерены пойти голосовать за изменения в основной закон страны, но пока не определились с выбором. Еще 23% не будут голосовать, 10% — против поправок. 64% респондентов не понимают сути предложенных поправок в Конституцию, а 58% — в чем их необходимость.

В то же время 45% россиян хотели бы видеть Владимира Путина во главе страны после 2024 года, 46% — против этого.

«Люди не понимают сути поправок, не понимают, почему так срочно, не понимают их необходимости. Однако люди понимают общий смысл: стремление Путина сохранить власть. Поэтому те, кто за Путина во власти, те и за изменения Конституции, даже не вникая в конкретные детали», — прокомментировал результаты опроса директор «Левада-центра» Лев Гудков.

Опрос «Левада-центра» проводился 20−26 февраля, в нем приняли участие 1614 человек из 50 регионов страны.

В свою очередь опрос ВЦИОМ показал, что подавляющее большинство россиян — 79% — слышали о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию РФ, пишет znak.com. Однако лишь каждый четвертый (23%) житель страны знает о конкретных предложениях, которые будут вынесены на общероссийское голосование. При этом 66% граждан, согласно ВЦИОМ, заявляют, что намерены принять участие в данном голосовании.