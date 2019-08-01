Опрошенные россияне больше всего «из телевизора» доверяют Соловьеву и Малахову

В ходе опроса респондентов попросили назвать пятерых российских журналистов, публицистов, обозревателей, ведущих общественно-политические ток-шоу, выступающих на радио, телевидении, в прессе и интернете, за работой которых они стараются следить.

Россияне считают, что доверия заслуживают Владимир Соловьев (программа «Вечер с Владимиром Соловьевым, «Россия 1») (23% опрошенных), Андрей Малахов («Прямой эфир», «Россия 1») (11%), Андрей Норкин («Место встречи», НТВ) (6%), Владимир Познер («Познер», «Первый канал») (6%) и Ольга Скабеева («60 минут», «Россия 1») (6%).

Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%). За ними с 2% следовали телеведущие Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева и Евгений Попов, пишет znak.com.

«В последние годы, особенно это заметно среди политических ток-шоу, намечается тренд на упрощение языка, на сверхэмоциональность, на псевдонародность», — объясняет итоги исследования политолог Евгений Иванов.

Популярные у молодежи журналисты, в том числе ведущий YouTube-шоу «ВДудь» Юрий Дудь и автор нескольких проектов на «Дожде» Ксения Собчак, в число пользующихся наибольшим доверием не попали, рассказал соавтор исследования, замдиректора Левада-центра Денис Волков. По его словам, позиции журналистов в рейтинге определяются каналом получения информации.