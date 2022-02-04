Опубликован тизер мини-сериала «Газлит» про Уотергейтский скандал с Джулией Робертс

Они сыграли главные роли, пишет Газета.Ru.
Сериал — о знаменитом Уотергейтском скандале, который произошел в США в начале 1970-х. Он спровоцировал отставку американского президента Ричарда Никсона.
Киноскандал
Ранее обвиненному в насилии Арми Хаммеру нашли замену в сериале с Джулией Робертс.
Другой финал
Ранее Джулия Робертс рассказала о другом финале знаменитой «Красотки».
В 2017 году по версии журнала People самой красивой планеты стала американская актриса Джулия Робертс. Этого статуса «красотка» удостоилась пятый раз.