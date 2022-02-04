Опубликован тизер мини-сериала «Газлит» про Уотергейтский скандал с Джулией Робертс

Опубликован тизер мини-сериала «Газлит» с знаменитыми голливудскими актерами Джулией Робертс и Шоном Пенном.

Они сыграли главные роли, пишет Газета.Ru.

Сериал — о знаменитом Уотергейтском скандале, который произошел в США в начале 1970-х. Он спровоцировал отставку американского президента Ричарда Никсона.

Киноскандал

Ранее обвиненному в насилии Арми Хаммеру нашли замену в сериале с Джулией Робертс.

Другой финал

Ранее Джулия Робертс рассказала о другом финале знаменитой «Красотки».

В 2017 году по версии журнала People самой красивой планеты стала американская актриса Джулия Робертс. Этого статуса «красотка» удостоилась пятый раз.