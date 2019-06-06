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Жизнь

Джулия Робертс рассказала о другом финале «Красотки»

Актриса Джулия Робертс, сыгравшая проститутку Вивиан в фильме «Красотка», рассказала, что в оригинальном сценарии фильма концовка была мрачной, сообщает издание Variety.

Кадр из фильма "Красотка". Джулия Робертс и Ричард Гир.
Кадр из фильма "Красотка". Джулия Робертс и Ричард Гир.
СС0

Во время беседы с Робертс ее коллега Патрисия Аркетт вспомнила, что много лет назад пробовалась для роли в картине «3,000» — ее сюжет был оригинальным сценарием «Красотки». Она пояснила, что там был более трагичный финал, чем в романтической комедии 1990 года, где магнат Эдвард Льюис влюбляется в проститутку Вивиан.

«Он должен был выкинуть ее из машины, швырнуть на нее деньги и просто уехать, оставив в грязном переулке», — рассказала Джулия Робертс.

Актриса пояснила, что лента так и не вышла, потому что кинокомпания, которая ею занималась, была закрыта. Позднее актрису пригласили в Walt Disney Company, и она узнала, что сценарий решили переделать, пишет Lenta.ru.

В январе 2016 года пост Ричарда Гира в Facebook о возможности сиквела фильма «Красотка» набрал 1,1 миллиона лайков и 70 тысяч репостов за 14 часов, пишет mail.ru. Так зрители по предложению Гира проголосовали за идею продолжения популярной романтической ленты.

«И это был бы достойный финал этого фильма. В том виде, как фильм вышел в прокат, он стал гимном проституции, создал романтический ореол самым гнусным особям. Благодаря ему проституция в России (думаю, шире), приобрела особую популярность и привлекла в свои ряды массу новообращенных жриц <…> Очевидно, в России они пока полулегально и не преследуются (текущая власть очень ласково относится к ним). Думаю, вскоре легализуют. Данный вектор имеет поступательный рост симпатий в обществе. К большому сожалению», «Прочитайте произведение русского писателя Куприна „Яма“. Проституция была всегда и считается второй, или первой профессией со времён Адама и Евы. Есть симпатии или нет, но это действительность, она, проституция существовала и в советское время, хотя велась борьба по всем фронтам», — отреагировали на новость комментаторы.

Версия сценариста

Сценарист картины Дж. Ф. Лотон ранее рассказывал, что по сценарию героиня Робертс должна была умереть от передозировки наркотиками.

«Мы очень долго спорили на тему того, как же должна закончиться эта история. С одной стороны, мы не хотели нарушать сюжет, но с другой, по мнению большинства, он был слишком мрачным. Последнее слово осталось за режиссером, который, хотя и не был уверен на 100% в своем выборе, на поверку оказался прав. Так драма превратилась в романтическую комедию», — рассказал сценарист.

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