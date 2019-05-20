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20 мая 22°C

Опубликованы фото, как Владимир Зеленский принял присягу президента Украины

20 мая в Киеве во время торжественного заседания Верховной Рады новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принял присягу как глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский принял присягу.
Президент Украины Владимир Зеленский принял присягу.
president.gov.ua

«Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире» — сказал Зеленский.

На церемонии инаугурации присутствовали бывшие президенты Украины — Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, сообщает пресс-служба президента Украины.

Что известно о Зеленском

Владимир Зеленский —украинский общественный и политический деятель. Родился 25 января 1978 года в Кривом Роге. Окончил Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета, в котором он получил юридическое образование. По специальности никогда не работал, не считая двух месяцев практики.

Владеет русским, украинским и английским языками.

До президентских выборов был более известен как шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». С 1998 по 2003 год «квартал» выступал в Высшей лиге КВН у Александра Маслякова.

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