Опубликовано архивное видео с Джо Байденом на важных переговорах в СССР

Короткое с интервью вероятного победителя выборов президента в США 2020 года Джо Байдена во время его визита в СССР появилось на YouTube-канале Гостелерадиофонда России.

В 1979 году Байден вместе с шестью сенаторами прибыл в Москву, чтобы обсудить ход реализации соглашения о сокращении стратегических вооружений (ОСВ-2). Тогда американскому демократу было 36 лет.

«Лидеры ваши были склонны к сотрудничеству, уделили нам много времени, сожалеем, что вынуждены уезжать так скоро. Перспективы советско-американских отношений хорошие!» — сказал советскому журналисту Байден.

Байден много лет спустя на лекции в МГУ, где он выступал в качестве вице-президента США во время своего визита в Россию при Медведеве, рассказал о том визите: «Я привез группу сенаторов договориться об ограничении стратегических вооружений. Брежнев был очень болен и сразу ушел. А Косыгин сказал нам: «Мы вам не доверяем, а вы нам. И у всех на то веские причины», пишет kp.ru.

Тогда Байден побывал и в Ленинграде.

«Центральным эпизодом посещения Ленинграда стало возложение венка к памятнику Родины-Матери на Пискарёвском мемориальном кладбище, где похоронены участники Великой Отечественной войны и жертвы блокады», — писала «Правда».

«Человечество благодарно ленинградцам за их великий подвиг», — приводит «Правда» слова Байдена.

Официально об избрании Байдена президентом США еще не объявлено. При этом демократ, который скорее всего займет главный пост страны, станет самым старым американским лидером — в конце ноября ему исполнится 78 лет, пишет News.ru.

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп заверил, что выборы далеки от завершения. Он намерен обращаться в суд для отстаивания своей победы.