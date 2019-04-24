Опубликованы фото и видео прибытия Ким Чен Ына в Россию

24 апреля бронепоезд пересек границу КНДР и России и прибыл на станцию Хасан, сообщает ТАСС .

На станции лидеру КНДР подарили цветы и хлеб-соль. Каравай он пробовать не стал.

Однако генконсул КНДР в Приморье Зо Сек Чхор попросил подарить ему каравай, с которым встречали Ким Чен Ына. Организаторы встречи его просьбу выполнили.

Ким Чен Ын на некоторое время задержался в Хасанском районе для посещения Дома российско-корейской дружбы, известного как «Домик Ким Ир Сена», после чего отправился во Владивосток, пишет primamedia.

В Instagram губернатора Приморья Олега Кожемяко появились фото со встречи северокорейского лидера.

Ким Чен Ын прибыл в Россиию. instagram.com/kozhemiako.oleg

Маршрут Ким Чен Ына во Владивостоке «зачищают» от припаркованных по обочинам автомобилей.

Накануне уборочная машина и бригада дворников тщательно отдраили площадь перед вокзалом Владивостока, куда прибудет бронепоезд с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает РИА Новости.

Известно, что для лидера КНДР подготовили обширную культурную программу. В частности, представитель династии Ким увидит «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро».

Ким Чен Ын повторит маршрут своего отца — Ким Чен Ира, который приезжал во Владивосток на бронированном поезде в 2002 году.

Лидер КНДР в приморской столице встретится с президентом РФ Владимиром Путиным на острове Русский в кампусе ДВФУ.

Бронепоезд

Бронированный состав состоит из 12 вагонов. Последний 12-й — вагон-гараж, где везут лимузин Ким Чен Ына, у охраны машин нет. Дальше вагоны для сотрудников службы протокола, журналистов, чиновников. 7-й — это салон-вагон, тот самый, с розовыми диванами.

Там проводят совещание, но вмещается не больше 15 персон. Затем главное — резиденция на колесах, вагон, где едут сам Ким и его супруга. За ними целый вагон охраны и два ресторана.

Вагон под номером два на все случаи жизни — там прачечная, душевые, склад и даже ателье, если вдруг у вождя порвутся брюки. Во главе локомотив с номером 0002.

Каждый вагон надежно бронирован, с использованием современных технологий. Личный вагон Кима защищен еще лучше. Если пассажирский вагон состава весит около 60 тонн вместе с броней, то вагон лидера КНДР — все 80 тонн. Подобное бронирование есть еще у 3−4 вагонов.

В конструкции поезда есть средства защиты от тепловых, звуковых и радиолокационных средств разведки. Вся каналы связи состава несколько раз шифруются для защиты от перехвата и прослушивания.

Состав перешел к нынешнему секретарю от его отца. Когда-то на этом же составе в Китай и Вьетнам ездил и Ким Ир Сен. Бронированный вагон ему подарил Иосиф Сталин.