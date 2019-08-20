Опубликовано видео, как истребители Швейцарии сопроводили самолет с кремлевским пулом

На борту находился помощник главы государства Юрий Ушаков и сам Песков.
Сопровождение происходило около пяти минут — до границы с Францией.
С эскортом: Истребитель швейцарских ВВС приблизился к российскому самолету с делегацией и журналистами, летевшему во Францию в рамках визита Путина pic.twitter.com/gWfFvgfhGH— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 августа 2019 г.
«Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства», — отметил Песков.
Делегация собиралась освещать переговоры российского лидера Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона, пишет polit.ru.