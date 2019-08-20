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Политика

Опубликовано видео, как истребители Швейцарии сопроводили самолет с кремлевским пулом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский самолет с делегацией и журналистами кремлевского пула сопроводили истребители Швейцарии, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

На борту находился помощник главы государства Юрий Ушаков и сам Песков.

Сопровождение происходило около пяти минут — до границы с Францией.

«Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства», — отметил Песков.

Делегация собиралась освещать переговоры российского лидера Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона, пишет polit.ru.

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