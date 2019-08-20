Опубликовано видео, как истребители Швейцарии сопроводили самолет с кремлевским пулом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский самолет с делегацией и журналистами кремлевского пула сопроводили истребители Швейцарии, пишет РИА Новости .

На борту находился помощник главы государства Юрий Ушаков и сам Песков.

Сопровождение происходило около пяти минут — до границы с Францией.

С эскортом: Истребитель швейцарских ВВС приблизился к российскому самолету с делегацией и журналистами, летевшему во Францию в рамках визита Путина pic.twitter.com/gWfFvgfhGH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 августа 2019 г.

«Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства», — отметил Песков.

Делегация собиралась освещать переговоры российского лидера Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона, пишет polit.ru.